Periodista salvadoreño obtiene medalla de oro En Premio Internacional Del Libro Latino

Soudi Jiménez, originario de Ahuachapán, obtuvo la medalla oro por su libro Ecos migrantes, en la categoría Premio Víctor Villaseñor, en donde competía junto al periodista mexicano Jorge Ramos y la escritora venezolana Solanyely Ruiz.

El libro Ecos migrantes, escrito por el periodista salvadoreño Soudi Jiménez, obtuvo la medalla de oro en el International Latino Book Book Awards en la ceremonia realizada en el Miracosta College, en Oceanside, California, galardón que entrega desde hace 27 años la organización Empowering Latino Future, cofundada por el actor mexicoestadounidense Edward James Olmos y el promotor cultural estadounidense Kirk Whisler.

Jiménez, originario de Ahuachapán, resultó ganador en la categoría Premio Víctor Villasenor al mejor libro de no ficción enfocado en los latinos, en donde eran finalistas el periodista mexicano Jorge Ramos con su libro Así veo las cosas y la escritora venezolana Sonalyely Ruiz con su libro Darién: La sombra detrás del sueño americano.

“Hace un año mi libro Ecos migrantes era un sueño, apenas estaba terminando de editarlo junto a una colega guatemalteca. Desde febrero, cuando hice el lanzamiento oficial, he visto una variopinta ola de reacciones positivas”, pronunció Jiménez, reportero de la sección en español del diario Los Angeles Times, al recibir la medalla de oro en donde citó al extinto escritor uruguayo Eduardo Galeano y agradeció al jurado de Empowering Latino Future.

El libro Ecos migrantes fue publicado en febrero, en Madrid, España, por la Editorial Traveler. Desde su lanzamiento oficial, el autor salvadoreño ha realizado una serie de presentaciones en diferentes centros comunitarios, bibliotecas y universidades del sur de California, incluyendo la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala, y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en El Salvador.

“Esta medalla de oro estoy convencido que le dará fuerza al libro, pero no solamente porque es un libro que yo he escrito, sino por el contexto actual. Esta medalla de oro es para cada persona que tuvo que buscar esperanza en otra tierra, el ejemplo de la comunidad migrante sirve para inspirar, esa resiliencia que la caracteriza es digna de admirar”, agregó Jiménez durante la ceremonia realizada el 25 de octubre.

De acuerdo a sus redes sociales, Jiménez se presentará en los próximos días en las prestigiosas Universidad del Sur de California (USC) y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA); asimismo, ha sido invitado a la Feria Internacional del Libro de Miami en donde intervendrá en el panel «Sin Etiquetas: obras que rompen fronteras», en donde dialogará con otros dos autores sobre los retos de la migración en Estados Unidos.

El premio entregado a Jiménez tiene impacto debido a la narrativa antiinmigrante actual, valora el escritor salvadoreño René Colato Laínez. Este autor, conocido por sus libros infantiles en donde aborda temas como la migración, la adaptación cultural y la deportación, considera que Ecos migrantes es importante porque refleja un punto de vista diferente al que se genera desde Washington.

“Es maravilloso tener un libro como Ecos migrantes porque representa una voz de los que no tienen voz”, apunta Colato Laínez, autor de los libros Del norte al sur y Telegrama al cielo, este último inspirado en el religioso salvadoreño Óscar Arnulfo Romero. “El libro Ecos migrantes está reflejando vidas reales, no solamente estadísticas, sino que muestra lo que el inmigrante siente, piensa, lo que ha sufrido y progresado de una manera muy importante para el bienestar de la comunidad aquí en Estados Unidos”.

Desde el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca, la comunidad migrante vive una persecución. El mandatario ha insistido que va a deportar a los criminales; sin embargo, en las redadas migratorias que impulsan las agencias federales se ha visto que han sido detenidas personas simplemente por su color de piel, el idioma que hablan o los trabajos que realizan, ya que los operativos se han enfocado en vecindarios latinos.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre el 1 y el 26 de junio de 2025 fueron arrestadas 2,031 personas en 7 diferentes condados del sur de California. En ese reporte se detalla que alrededor del 68% de esas personas no tenían antecedentes penales.

“Ecos migrantes es un libro relevante porque le da voz a los que no pueden abogar por sí mismos, reivindicándolos como seres humanos, cuyas aportaciones son más que laborales. Contribuyen al bienestar económico, cultural y espiritual de Estados Unidos”, reconoce Juan Casillas Núñez, escritor y profesor de literatura latinoamericana, originario de Guadalajara, México.

“Este premio valida la calidad periodística de Ecos migrantes, a la vez que posiciona a Soudi Jiménez como una autoridad en el tema de la inmigración latinoamericana”, añade Casillas Núñez, autor del libro Santo Toribio, confesiones, quien desde 2024 es director del Departamento de Lenguas Modernas en el Santa Barbara City College.

El libro Ecos migrantes, a la venta en las librerías de la UCA en El Salvador, es una colección de relatos periodísticos publicados principalmente entre 2019 y 2024 en la sección en español del diario Los Angeles Times, medio para el que Jiménez trabaja desde 2012. En el libro se ha documentado el aporte histórico de la comunidad salvadoreña en la lucha social en Los Ángeles y el inédito asentamiento en la ciudad de Mendota, California, en donde alrededor del 60% de los habitantes son de origen salvadoreño, siendo el 95% de ellos originarios de Cabañas, por lo que a la ciudad se le llama El Pequeño El Salvador.

Graduado de Periodismo de la Universidad de El Salvador (UES), Jiménez llegó a Los Ángeles en 2005 como funcionario diplomático en el Consulado General de El Salvador en Los Ángeles. En su carrera periodística, ha realizado coberturas sobre migración en Guatemala y El Salvador. En 2023 abordó las condiciones de los migrantes venezolanos en Bogotá, Colombia, enviado como becario del programa de intercambio «Líderes emergentes de los medios de comunicación», iniciativa impulsada por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).

En 2017, la National Association of Hispanic Publications le dio el primer lugar en la categoría artículo político nacional por el reportaje «Buscan igualdad». De igual modo, en 2014 Los Angeles Press Club le otorgó el primer lugar en la categoría mejor reportaje por «La raíz olvidada» y el primer lugar en la categoría nota dura por «Familia mexicana inicia camino de esperanza».

