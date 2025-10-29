Local Canastú se llevó quinta etapa de Vuelta a Guatemala

Ciudad de Guatemala/Prensa Latina

El local José Canastú (ECA Electricidad) se llevó este martes la quinta etapa de la Vuelta Internacional a Guatemala, por decisión de los jueces, quienes relegaron al colombiano ganador Alejandro Osorio (Orgullo Paisa).

Tras un empinado cierre hasta el kilómetro 109,3 en San Rafael Pie de la Cuesta, occidental departamento de San Marcos, el antioqueño pasó primero, aunque las autoridades validaron que se tomó de los vehículos y dieron el primer lugar al segundo.

Una fuga de 10 corredores desde poco después de la salida en Retalhuleu protagonizó la carrera, a falta de 20 kilómetros quedaron delante solo seis y, aparte de Osorio y Canastú, sacó fuerzas otro cafetero Cristian Bustos (Asociación de Quetzaltenango), a 21 segundos.

Entró tercero a 43 segundos el ecuatoriano Jimmy Montenegro (Movistar-Best PC), y a un minuto y tres segundos el estadounidense Kade Kreikemeyer (Momentun Racing).

A 1:08 llegó el joven costarricense de 22 años Sebastián Calderón (7C Economy), quien estuvo al frente buena parte del tramo final y pretendía una segunda victoria, aunque sin conocer el alto calibre de la última rampa.

El mexicano Carlos Macpherson (Olinka-Specialized), ganador la víspera, registró 1:16 de diferencia con el puntero, mientras que luego ubicaron a Osorio, por delante de su coterráneo campeón defensor y favorito precompetencia Robinson López (GW Erco Shimano), a 1:19.

Igual tiempo marcó el asimismo cafetero Yesid Pira y también del Hino-One-La Red Mardoqueo Vázquez cruzó a 1:25.

Cristian Muñoz del Nu Colombia continuó de líder de la general individual, al conseguir la posición 13, solo a 1:26 del titular de la exigente etapa.

En la primera meta volante a 29 kilómetros de la largada triunfó el irlandés Cormac Macgeough (Canel’s Java de México), seguido del cafetero Jonathan Restrepo (Orgullo Paisa) y Macpherson.

La segunda, a 69 kilómetros, la conquistó Restrepo, con el irlandés Cormac Macgeough (Canel’s-Java de México) y Macpherson de escoltas.

La tercera meta volante, en el 78,3 recayó en Osorio, Macgeough y el seleccionado de Panamá Alex Strah.

El primer premio de montaña, de tercera categoría al 20,4 lo obtuvo Montenegro, con Bustos y Strah detrás. En el siguiente, de segunda al 94,5, Montenegro, Macpherson y Bustos.

La caravana multicolor (con alrededor de 100 participantes activos de 139 que iniciaron) recorrerá mañana la etapa reina, las más importante, sobre 90,5 kilómetros desde Catarina, San Marcos, hasta San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

