Romance el segundo álbum de Camila Cabello ya disponible

La tres veces nominada al Premio GRAMMY®, cantante y compositora multi-platino y líder en las listas, preparó el escenario para el álbum de catorce piezas a nivel de evento a través de una serie de potentes singles. “Señorita” con Shawn Mendes ya alcanzó más de mil millones de transmisiones, encabezó el Billboard Hot 100 en el N° 1 y recibió una certificación de platino de la RIAA. Su éxito se mantiene excepcional como “la canción más transmitida del año en Spotify”, “la segunda canción más rápida de la historia en superar los 100 millones de transmisiones en Spotify”, “el mayor debut en un solo día para un dueto masculino-femenino en la historia de Spotify”. Y “el video musical más querido de 2019 en YouTube”.

Entre los numerosos premios y reconocimientos recibió la “Canción de 2019” en los People’s Choice Awards, la “Colaboración del año” en los American Music Awards (donde también hizo un dueto con Shawn), “Choice Summer Song” en los Teen Choice Awards de 2019, y “Mejor colaboración” y “Mejor fotografía” en los VMA. Además, obtuvo una nominación en los Premios GRAMMY® 2020 en la categoría de “Mejor actuación de dúo/grupo pop”.

Debido a “Señorita”, la joven de 22 años hizo historia como la persona más joven en alcanzar dos #1 en el Hot 100 desde Justin Bieber en 2017, y la mujer más joven desde Rihanna en 2010. Marca su cuarto #1 en Pop Radio y su segundo #1 en el Hot 100.

Manteniendo su dominio cultural y musical, cierra 2019 como “la artista N° 4 más transmitida en Spotify”. Esta semana “Liar” superó los 240 millones de transmisiones, “Shameless” superó los 100 millones y “Easy” eclipsó 50 millones de “streams”. El mes pasado interpretó “Easy” y “Cry for me” en Saturday Night Live. Además, cerró el escenario en los American Music Awards con una interpretación deslumbrante de “Living proof”, que también fue presentada en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Agregando otra dimensión a la campaña de su álbum, le da vida a Romance con su activación “Album Art Living Museums”, donde los fanáticos pueden desbloquear los visuales del empaque de Romance, en varias exhibiciones inspiradas en el álbum en cincuenta ubicaciones en todo el mundo, incluidos Nueva York y Los Ángeles. Esta es algo que Camila hace por vez primera, al unir épocas e invitar a una verdadera interacción en un lugar en vivo. Entra en el mundo del romance y desbloquea mensajes para descubrir el significado detrás de cada pieza. Romance presenta los alcances de la destreza de canto y composición de Camila logrados hasta el momento. Destacado por sus letras vulnerables y su voz reconocible al instante, se desarrolla como un viaje a sus pensamientos más íntimos sobre relaciones, desamor y amor, filtrando sus experiencias en una audaz obra. Ella cumple en cada canción, especialmente la poderosa colaboración “My Oh My” (feat. DaBaby) donde se une a la estrella más grande del hip-hop de 2019 para una explosión que rompe límites. Desde “Shameless” hasta el cierre “First Man”, vemos a Camila en su forma más conmovedora, apasionada y poderosa. Eso es Romance.

Ya las entradas salieron a la venta para el segmento norteamericano de The Romance Tour en 2020. Promovido por Messina Touring Group y presentado por Mastercard, la primera gira de arenas que la misma Camila encabeza, visita lugares sagrados como el Staples Center donde estará el 7 de agosto, Madison Square Garden el 18 de septiembre, y antes de terminar se presentará en su ciudad natal de Miami, FL, en el American Airlines Arena el 26 de septiembre.

Cada boleto comprado para The Romance Tour vendrá con el álbum.

Bienvenido al mundo de Romance.

Romance Tracklisting:

• “Shameless”

• “Living Proof”

• “Should’ve Said It”

• “My Oh My” feat. DaBaby

• “Señorita” with Shawn Mendes

• “Liar”

• “Bad Kind of Butterflies”

• “Easy”

• “Feel It Twice”

• “Dream of You”

• “Cry for Me”

• “This Love”

• “Used To This”

• “First Man”