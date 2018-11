Rodríguez cuestiona uso mediático de fondos de la partida reservada

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

Ante los cuestionamientos por la falta de apertura del Gobierno en el tema de la partida de gastos reservados, el secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción Marcos Rodríguez sugirió a los diputados que reformen la ley para darle potestad a la Corte de Cuentas de la República para auditar esos fondos.

Rodríguez afirmó que actualmente la ley no permite a la Corte auditar esos fondos que, además, los gastos reservados del gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén son los más bajos de los últimos años en comparación con las anteriores administraciones gubernamentales.

“¿Queremos un mayor nivel de supervisión? Cambiemos la ley y que haya un mayor nivel. ¿Y qué? ¿Va ser reservada al público? Siempre va ser reservada al público, como en todos los países del mundo. Puede ser que se acorte más, que se establezca mejor para qué se usa. Que se mejoren los mecanismos de supervisión”, añadió.

Rodríguez cuestionó el uso mediático de los fondos de la partida reservada por parte del fiscal general de la República Douglas Meléndez, quien ha catalogado como robo el monto global utilizado a través de esa vía por los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes. “Cuando dicen que los $300 millones de la partida reservada son robo: mentira, yo lo desafío a que lo pruebe. Y lo peor que es reservado y que es delito solo hasta Saca, de ahí para atrás no era delito, una locura. No ha habido ningún cambio legal”, añadió.

Rodríguez dijo que el mismo fiscal Meléndez lo comprueba cuando dice que encontró $300 millones, que es la partida reservada de (Antonio) Saca, pero solo puede fundamentar 30 millones. “Y los otros, ¿dónde están? No es que no los encontró, es que no puede fundamentar que son ilegales, ahí hay gastos protocolares; cuando viene un presidente de otro país por norma diplomática establece los requerimientos de seguridad, recepción, movimientos, y el país anfitrión paga y eso ha salido de las partidas reservadas”. Por otra parte, Rodríguez se mostró confiado en que la elección de los nuevos integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se cumplan en el tiempo estipulado por la ley.

“Espero que en esta elección se cumplan los plazos. Empieza ahora y termina en el mes de febrero, después de presentarle al presidente las ternas de los tres sectores que participan ahora, que son los colegios profesionales, sindicatos y periodistas”.

Una de las modificaciones del proceso de elección de los nuevos integrantes del IAIP es que solo pueden votar por uno de la terna de candidatos para evitar que si hay mayoría de un grupo de asociaciones tienen la plancha y ganen los tres candidatos para titulares y suplentes.

“O sea que la ley se ha venido mejorando para evitar malos manejos de la misma(…) en el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, la característica es que no han participado suficientemente las organizaciones de la sociedad civil, que son las que deben presentar titulares al presidente”, manifestó.

Otra de las correcciones de ley para el proceso de elección, dijo el secretario, es la prohibición de que se asignen poderes a una persona para que elija en nombre de una de las entidades participantes, como ocurrió anteriormente con sectores de la empresa privada.

“Eso de venir con poderes es propio del derecho comercial y mercantil donde un empresario puede mandar a una persona, pero en el derecho político, administrativo, es distinto”, dijo.

Rodríguez recordó que todavía está vacía la silla para el miembro suplente del sector educación y se ha declarado cinco veces desierto el proceso por falta de ternas completas de parte de las universidades. “Para comparar un poco con la Asamblea Legislativa que fue un gran escándalo por la demora de los diputados para elegir miembros de la Corte Suprema de Justicia, aquí también se ha dado en diversas oportunidades ternas muy pequeñas, muy poca participación y también mucha discusión, especialmente en el caso del representante de la empresa privada”, enfatizó el funcionario.