Reunificación nacional y misión ONUSAL

César Ramírez

@caralvasalvador

El concepto reunificación es un tema vigente en la nación, surge a partir de los Acuerdos de Paz de 1992, la reseña de la ONU en el documento denominado Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990 tiene por incisos: a) Terminar con el conflicto armado por vía política, b) Impulsar la democratización del país, c) Garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y d) Reunificar a la sociedad salvadoreña… en el Acuerdo de Paz de El Salvador (firmado en Chapultepec 1992) en el capítulo V. Tema económico y social, encontramos de nuevo ese concepto olvidado ahora: 1. PREÁMBULO La reunificación de la sociedad salvadoreña, en democracia, tiene como uno de sus requisitos el desarrollo económico y social sostenido del país… pág. 80 (El acuerdo de El Salvador, el camino de la paz/ONU – S.L: ONUSAL DPI1208-92615, JUN 1992).

Democracia implica el juego limpio, el respeto a las leyes, el abandono de guerra sucia, no uso de organismo armados, paramilitares, terroristas o actos ilegales en el momento electoral… ¿Se vale todo en política? ¿Qué sucede cuando se realizan alianzas con grupos terroristas? ¿Qué ocurre cuando se denuncian prácticas cuestionables por grupos de observadores internacionales? O la denuncia de un funcionario público: “Hay evidencia de que las pandillas llamaron a votar por ARENA 20MAR018…”, estos elementos no contribuyen a reunificar a la nación, mucho menos cantar himnos “será la tumba donde los rojos terminarán” que aún perduran en la mente del fanatismo sediento de sangre; si esto es así, el concepto de la democracia se encuentra completamente errado, la reunificación no sucederá nunca, porque continúa con vida el odio del siglo pasado.

Si estas denuncias contra la democracia son evidentes, ¿dónde están los apóstoles de la Constitución y el Acuerdo de Paz? ¿Por qué guardan silencio? El medio electrónico Verdad Digital 05MAR018 anotó: “la red de Observación Electoral Internacional informó este lunes que recibió denuncias de compra de votos por ARENA en algunos municipios, y que la apertura de los centros de votación fue anticipada o con retrasos, irrespetando la hora legalmente establecida…”. Han pasado 26 años del Acuerdo de Paz, la reunificación por una nación sin banderas políticas no ha sucedido, por el contrario, el peligro de pactar con grupos terroristas es un grave antecedente para los siguientes años.

www.cesarramirezcaralva.com