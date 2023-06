Resistencia Ciudadana propone de candidato presidencial a Joel Humberto Sánchez

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El movimiento “Resistencia Ciudadana” presentó este jueves al empresario Joel Humberto Sánchez Maldonado como su candidato a la presidencia de cara a 2024 por parte de la sociedad civil organizada; esta propuesta fue dirigida para los partidos políticos tanto de izquierda como de derecha, a fin de ser una opción diferente del oficialismo.

“Creo que lo más importante es la parte humana, ser salvadoreño normal como cada uno de ustedes, que a la edad de 19 años me tocó migrar y vivir a un país que no es el nuestro pero que con todo el entusiasmo, esfuerzo y dedicación que nos caracterizamos, logramos salir adelante con una meta”, comentó Sánchez.

Esa meta es “el sueño salvadoreño, siempre hablamos del sueño americano, pero nunca hablamos del sueño salvadoreño que sí existe pero que hay que construirlo y esa es una de las grandes propuestas que yo presentaría al tener la oportunidad de poder optar dentro de algún partido político”, añadió Joel Sánchez.

Eso se lograría dentro de una democracia y constitucionalidad “donde todos seamos partícipes y exista la justicia social y el respeto a los derechos humanos; en ese sentido, hago la invitación a los salvadoreños en general a que se unan a este proyecto político, porque este es serio, grande y que vamos a construir con la sociedad salvadoreña”, añadió Sánchez.

Resistencia Ciudadana es un conglomerado de organizaciones, asociaciones y movimientos ciudadanos que no tienen una ideología partidaria. “Hay movimientos de izquierda y de derecha, en este federativo realmente cabemos todos los que creemos que la democracia es el bien común”, comentó Fortín Magaña, miembro del movimiento.

Francisco Valdivieso también del movimiento, dijo que están en la obligación de presentar “lo mejor que se tiene” a los partidos políticos, ya que ellos son los que pueden presentar candidatos de cara a las elecciones de 2024. “A través de análisis y la búsqueda de personas que tuvieran los perfiles que no tuviesen que ver con el pasado partidario de los partidos tradicionales, sino que tuviera un perfil más de características ciudadanas”.

Joel Sánchez es salvadoreño, originario de Cojutepeque, Cuscatlán, migró a los Estados Unidos en la época del conflicto armado: en ese país inició trabajando para luego fundar la empresa Premier Cleaning Services, una empresa dedicada a los servicios de limpieza en Estados Unidos, México y El Salvador. Es licenciado en administración de empresas graduado por la Keiser University en EE.UU, cuenta también con múltiples diplomados.

“Más que una motivación, es un compromiso, mi trayectoria en este país a lo largo de los más de 10 años (desde su regreso) me ha llevado a ser un ciudadano y empresario más, donde he visto todos los cambios que se han dado. Cuando vivís y sos parte de la realidad, creo que no es difícil tomar decisiones de este tipo, y en este caso, he tomado a bien la decisión de la sociedad civil”, destacó Sánchez.

Sánchez reconoció que no ha tenido un pasado político y tampoco ha tenido experiencia en el rubro “esa es una de las características por las que creo que estoy en estos momentos con la sociedad civil; no soy político de carrera, no soy una persona que he participado de manera directa en un partido político.

Esta es la primera intervención que haría si Dios me lo permite. Sin embargo, entendamos que todos desde el momento que somos ciudadanos de un estado, somos parte de la política de esa sociedad”, concluyó.

De momento, Resistencia Ciudadana no se ha reunido con partidos políticos, pero sí con otras organizaciones, de hecho, también platicaron con “Sumar por El Salvador” pero no lograron consensos respecto al candidato. Sumar presentó a Luis Parada y Celia Medrano como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, respectivamente.