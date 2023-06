Alejandro Nóchez participará como candidato a alcalde de San Salvador Centro

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El actual alcalde de Ayutuxtepeque, Alejandro Nóchez, anunció mediante un video publicado en redes sociales que participará en las elecciones internas de su partido ARENA, como candidato a edil por el municipio de San Salvador Centro, que con la nueva reforma está conformado por Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y San Salvador.

“Desde que se supo sobre la reducción de municipios he venido analizando de manera seria sobre el seguimiento de mi trabajo como funcionario público, evaluando diferentes aspectos y tomando en cuenta opiniones y sugerencias de mi equipo de trabajo, de personas cercanas, pero sobre todo el sentir de la gente, los ciudadanos que me han permitido ser su alcalde por 11 años en Ayutuxtepeque”, expresó.

Según el funcionario, con la nueva ley la población teme que uno de los municipios grandes con problemas pueda trasladarlos a otro que no los tienen, los cambios son buenos y cualquier idea o propuesta será beneficiosa si se analiza y consulta con todos los actores involucrados.

Desde antes de la reducción de municipios, Nóchez ya se había inscrito como precandidato para las elecciones internas de ARENA y buscar un nuevo período al frente de la alcaldía de Ayutuxtepeque; con la nueva ley espera que la dirigencia del partido respete la decisión de la militancia y quien compita en el municipio de San Salvador Centro no sea elegido de “dedo” por la cúpula.

“En mi caso, me he planteado la continuidad como servidor público, previó a la reforma me inscribí por Ayutuxtepeque, no es que antes que se redujeran los municipios no me interesaba participar, esperaría que no sea la cúpula del partido quien elija a quienes irán o no como candidatos, cometería un gran error la dirigencia de ARENA si hiciera algo así en cualquiera de los municipios”, recalcó.

Desde 2022 dijo que si la población así lo quiere se sometería a las elecciones internas del partido, para poder aspirar a ser nuevamente el candidato a alcalde de Ayutuxtepeque, pues ya había tenido reuniones con las nuevas autoridades del Consejo Nacional del partido Arena (COENA).

Durante las elecciones de 2021, Nóchez obtuvo 8,276 votos válidos, con lo cual asumió el cuarto período como alcalde de Ayutuxtepeque.