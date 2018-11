¡Remate chapín!

Rolando Alvarenga

Guatemala, con una buena efectividad en ataque y defensa, superó a El Salvador 3-0 (25-22, 25-17 y 25-22) en el inicio de la XX Copa Centroamericana Mayor de Voleibol masculino.

De esta forma, El Salvador no tuvo el debut esperado y ahora tendrá que ganar obligatoriamente los partidos que le restan, si quiere luchar por el título del certamen y destronar a los chapines.

Por ello, anoche los salvadoreños salían a la duela del Gimnasio de la Federación Salvadoreña de Voleibol obligados a derrotar a Belice, ya que una nueva derrota los dejaría -en las primeras de cambio- sin opciones al título.

El juego

Ante los guatemaltecos, Carlos Rodríguez fue el jugador que más puntos aportó para la causa salvadoreña (14); sin embargo, fueron insuficientes para que El Salvador se quedara con el triunfo.

A Rodríguez se sumaron Leonel Hernández, Franklin Flores y Luis Morales como los jugadores más destacados y que empujaron en los momentos complicados del partido.

Pero no solo los jugadores mostraron garra sobre la duela, sino que también los cientos de aficionados que se dieron cita al Gimnasio de la FESAVOL, quienes alentaron de principio a fin en los graderíos.

Al finalizar el duelo, Shean Liou, técnico de El Salvador, no quiso hablar con los medios y designó a su auxiliar, Luis “Chichi” Gómez, como vocero.

“No hay excusas, pedimos disculpas a toda la afición porque no esperábamos este resultado, esperábamos un partido más parejo. Creo que mentalmente nos caímos en ciertos minutos de los sets y no pudimos recuperarnos. Ellos fueron más fríos y nosotros no pensamos en los momentos más cruciales”, expresó Gómez.

En otros resultados de la jornada inaugural, Costa Rica superó 3-0 a Panamá y Belice sorprendió 3-1 a Honduras.

Como se dijo antes, El Salvador jugaba anoche contra Belice y hoy tiene descanso; pero más allá de reposar, los salvadoreños trabajarán en corregir errores con miras a los cuatro juegos seguidos que tendrán a partir de mañana.