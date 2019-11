Reina y la esperanza de encontrar a su hijo desaparecido hace nueve años

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

La esperanza es lo último que se pierde, reza un dicho popular, y esa esperanza es la que impulsó por quinta ocasión a Reina Portillo a partir en caravana hacia México en búsqueda de su hijo, quien desapareció en 2010, mientras viajaba en búsqueda del llamado “sueño americano”.

Ayudar económicamente a su padre lisiado de guerra fue lo que motivó a Marvin Leonel Álvarez Portillo dejar El Salvador y emprender su viaje hacia Estados Unidos, lo cuál según su madre, desconoce si lo logró.

Solo 19 años de edad tenía Leonel cuando convenció a su papá de sacar un préstamo de $6,000 y cumplir su objetivo, sin saber que ese viaje sería la causa de sufrimiento de su mamá y le causaría la muerte a su papá, al saberlo desaparecido. “Es un dolor que no tiene remedio. He recibido ayuda psicológica y me ha ayudado bastante porque uno aprende a vivir con el dolor que tiene, pero no olvida lo pasado.

Lo que me pesa que iba por ayudar al papá que era amputado de un pie (…) era un soldado pensionado que ganaba $114 y él trabajaba para ayudar, estaba estudiando segundo año de bachillerato”, manifestó Reina Isabel, quien salió en caravana ayer, con la esperanza de encontrar a su hijo en el país de paso.

“Hay noches que no duermo pero en la cuarta caravana a la que fui me dijeron que lo habían visto”, dijo.

Son ocho madres las que por 19 días, visitarán albergues, cárceles y se reunirán con autoridades locales mexicanas para obtener respuesta sobre el paradero de sus hijos. Las salvadoreñas cuentan con el apoyo de la Asociación Comité de Familiares y Migrantes Fallecidos y Desaparecidos El Salvador, el Movimiento Mesoamericano, Médicos del Mundo, Fundación para la Justicia, entre otras.

Según el informe “El Salvador: Mosaico de la Migración”, elaborado por la organización Oxfam y el Centro para la Defensa del Consumidor, un promedio de trescientos salvadoreños emigran diariamente en su mayoría hacia los Estados Unidos. Las principales motivaciones son la necesidad de un empleo y mejorar sus condiciones de vida.