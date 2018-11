Rehabilitación de jóvenes privados de libertad es nuestra prioridad: Ramírez Landaverde

Joaquín Salazar

La lucha contra la violencia e inseguridad es de día a día, de ser persistentes, no claudicar y abordar el problema de la violencia de manera integral, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde, en la granja para jóvenes en conflicto de Ilobasco, lugar donde ratificó la necesidad de abordar el tema de inseguridad y violencia de manera progresiva.

El titular de Seguridad reconoció el problema de estigmatización hacia los jóvenes y su vinculación a la violencia que acecha al país. No obstante, Ramírez Landaverde enfatizó que hay que enfocarse en las juventudes, para reinsertarlos en la familia y la sociedad. “Si de verdad queremos transformar este país, no podemos estar pensando en prevención, en una persecución más eficaz, si no trabajamos el eje de la rehabilitación y otros más como la atención a víctimas. Esto debe prevalecer en la mente de los ciudadanos que hay que ser persistentes, llegar a la conclusión”, explicó.

De igual manera, enfatizó que la lucha por la convivencia, la paz y la seguridad es de largo plazo, por lo que no se puede condenar a que esperen resultados en cinco o en 10 años, sino que es un progreso con el tiempo.

“La principal prioridad no es tener a los jóvenes en cuatro paredes cumpliendo sus penas, sino hacer posible brindar la mayor capacidad de habilidades que les permitan reinsertarse en la familia y la sociedad, esa es nuestra principal prioridad”, agregó.

El ministro presidió el acto de inauguración de un espacio para talleres vocacionales dirigidos a los jóvenes privados de libertad, los cuales, aparte de contribuir en la formación integral, buscan trabajar en el proceso de reinserción de los jóvenes, brindando las herramientas necesarias para que estos puedan experimentar una forma lícita de obtener ingresos económicos, y contribuir con la economía de su grupo familiar.

Actualmente la Granja para Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil cuenta con un total de 889 privados de libertad, y tiene una capacidad instalada de 916 espacios. Estos jóvenes podrán ingresar a los tres talleres que cuentan con equipo moderno, instalaciones adecuadas e instructores especializados, contratados por centros intermedios, los cursos tendrán una duración de diez meses.

De manera inicial se beneficiarán noventa jóvenes que cumplen medidas de internamiento definitivas, quienes han sido debidamente seleccionados por medio de una clasificación, que toma en cuenta aspectos jurídicos, conductuales y desempeño de cada joven participante.

Las nuevas instalaciones, que albergan los talleres de mecánica automotriz, mecánica obra de banco y carpintería, fueron construidos gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América, a través de la Oficina de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), y fueron construidas con mano de obra a cargo de privados de libertad del programa “Yo Cambio”, de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), y personal de mantenimiento de la DGCP.