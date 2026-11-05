Reformas al CENTA habilita servicios científicos y técnicos especializados

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Creación del CENTA, a petición del Gobierno, para fortalecer sus capacidades de investigación, innovación y transferencia tecnológica de la institución. Con las modificaciones, el CENTA podrá brindar servicios científicos y técnicos especializados, ejecutar procesos de certificación, crear un registro voluntario de productores de cacao y ampliar las atribuciones de su junta directiva.

Fue el Gobierno a través del viceministro de Agricultura quien pidió las reformas a la Ley de Creación del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), con el objetivo de “fortalecer sus capacidades de investigación, innovación, generación, validación, transferencia y extensión de tecnologías agropecuarias y forestales.

Es de recordar que la Ley del CENTA fue creada en febrero de 1993, es una institución autónoma de derecho público, de carácter científico y técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene como fin, contribuir al incremento de la producción y productividad del sector agropecuario y forestal, mediante la generación y transferencia de tecnología apropiada para cultivos, especies animales y recursos naturales renovables.

El decreto consideró que las “transformaciones científicas, tecnológicas, productivas y ambientales experimentadas en las últimas décadas hacen necesario actualizar el marco jurídico del CENTA, a fin de fortalecer sus capacidades”. Por ello, se facultó al CENTA, para que preste servicios científicos y técnicos especializados, desarrollar procesos de certificación en materias vinculadas con sus objetivos y funciones.

La directora ejecutiva de la institución, Odette Varela Milla, expuso en la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente que el CENTA realiza una “actualización de las funciones de la entidad, en la organización institucional, en la investigación, en la producción de semillas, servicios especializados, apoyo técnico al sector agropecuario, entre otros”.

Es de recordar que el CENTA se encarga de producir, reproducir, adquirir, distribuir y comercializar semillas, material vegetal, material fitogenético, bioinsumos, productos, bienes y servicios vinculados con sus fines institucionales.

Con ello, según dijo, la autónoma contribuye al incremento de la producción del sector agropecuario y forestal, por lo que hace posible satisfacer las necesidades alimentarias de la población, de las exportaciones y de la agroindustria nacional.

Varela explicó que las modificaciones a la normativa facultarían a la institución para brindar servicios científicos y técnicos especializados, así como ejecutar procesos de certificación en materias vinculadas con sus objetivos y funciones.

Entre las modificaciones a la normativa se añadiría el artículo 4-A para crear un registro de productores de cacao y sus unidades productivas, en él se inscribirían productores, comercializadores, transformadores y otros participantes de la cadena productiva. Dicho procedimiento sería voluntario, gratuito y los requisitos y procedimientos se definirían mediante una normativa emitida por el CENTA.

Según dijo la funcionaria, los productores podrían acceder a los programas, servicios de acompañamiento técnico, transferencia de tecnología, capacitaciones, asistencia especializada y otros mecanismos de apoyo que implemente la institución para el desarrollo del sector cacaotero y la facilitación de su vinculación con mercados nacionales e internacionales.

La propuesta de reforma también contempla la integración de nuevos miembros en la junta directiva, pues a esta se sumaría el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También, cambiarían las reglas para celebrar sesiones, pues se realizarían con la frecuencia necesaria, mediante una modalidad presencial, virtual o mixta.

Respecto a las funciones de la junta, se ampliarían sus atribuciones en planificación institucional, aprobación de planes y presupuestos, estructura organizativa, tarifas y autorización de determinados actos administrativos y patrimoniales.

El diputado de ARENA, Francisco Lira, cuestionó sobre los presupuestos asignados al MAG y si este cubre estas investigaciones que hace el CENTA. “Tomando en cuenta que el presupuesto 2026 del MAG son de $226 millones y para el 2027 habrá una reducción de $37.5 millones, ¿usted como directora pedirá refuerzo presupuestario para que el CENTA pueda llevar de una investigación/innovación a una realidad en el territorio?”, cuestionó Lira.

Lo anterior, porque se planteó que los agricultores son importantes para dinamizar la economía rural, “tenemos una contradicción; le estamos apostando a esta institución para que innove e investigue más, pero, por otro lado, estamos recibiendo menos fondos”.

Varela respondió que toda esta actualización la realizan con el presupuesto vigente, es decir, con los fondos ya asignados; pero previó que, si se necesitan más fondos, lo harían por medio del MAG.

En el último mes, esta es la segunda reforma que el oficialismo realiza respecto a las facultades del CENTA. El 7 de octubre, se reformó la Ley Especial para Combatir la Inflación en los Insumos Agropecuarios, ampliando las facultades del CENTA para adquirir, importar y comercializar semillas, granos básicos, maquinaria y equipos agrícolas, así como crear reservas estratégicas y actuar ante emergencias o desabastecimientos; además, podrá coordinarse con el MAG, contratar servicios externos y gestionar financiamiento nacional e internacional para fortalecer su capacidad operativa, infraestructura y personal.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...