Nuevas Ideas inscribe candidaturas de diputados en TSE

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Redacciones nacionales

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Nuevas Ideas inscribió ante el Tribunal Supremo Electoral sus candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa. El instituto aspira a ganarlo todo; los 60 curules, las 44 alcaldías y la presidencia de la República.

Las autoridades del partido, Nuevas Ideas, así como los candidatos a diputados ingresaron al organismo colegiado en medio de un desorden provocado por su misma militancia.

Ernesto Castro informó que han cumplido con el requisito que la ley le manda a todos los partidos políticos, para que el TSE los revise y se siga con el proceso electoral; “esperamos que todo vaya a salir bien, venimos con toda esta familia de Nuevas Ideas que nos acompaña. Vamos por 60 curules, por 44 alcaldías y la presidencia de la República si Dios así lo quiere”, expresó.

Los candidatos a diputados que buscan una reelección llegaron con el personal de comunicaciones de la Asamblea Legislativa. Es decir, se utilizó personal institucional para cubrir un evento partidario. Los comunicadores de la Asamblea no estaban en sus funciones de trabajo, sino en una actividad partidaria en horario laboral y en vehículo institucional.

Sobre el tema, la secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas cuestionó el actuar del oficialismo a su llegada al TSE. “Tengo unas preguntas para el diputado Ernesto Castro, y ¿usted andaba en calidad de diputado o como candidato? los empleados de la Asamblea Legislativa de comunicaciones que andaban, ¿estaban en qué calidad?, porque ninguno andaba identificado, todos andaban de negro, pero al final se los llevó un transporte institucional de la Asamblea Legislativa.

Por supuesto, estas acciones son prohibidas por la Ley de Ética Gubernamental.

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