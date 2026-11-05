Candidato del FMLN plantea mejorar salarios de personal sanitario y criticó intervención en Haití 

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Saúl Méndez

Colaborador

El candidato presidencial por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Dr. Rafael Aguirre, planteó que de llegar a la presidencia hará la contratación de más médicos especialistas, subespecialistas y generales, así como el establecimiento de salarios dignos y la reactivación del escalafón del Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y criticó el envío de tropas a Haití.

Durante una entrevista en el programa Frente Intercontinental, retomada por Diario Co Latino, Aguirre explicó que una de sus propuestas es fortalecer la aplicación de la Ley del Servicio Civil y los mecanismos de protección de los trabajadores públicos, ya que actualmente existen dificultades para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de defensa laboral.

El candidato de izquierda detalló que el fortalecimiento del sistema de salud debe incluir mejores condiciones salariales para médicos, enfermeras y personal técnico, además de ampliar la capacidad de contratación de profesionales. También cuestionó los argumentos sobre la falta de recursos económicos para mejorar los servicios públicos.

Envío de tropas a Haití

Durante la entrevista también criticó el destino de fondos para financiar la participación salvadoreña en la intervención militar en Haití. Según Aguirre, esos recursos podrían recuperarse mediante procesos de extinción de dominio contra los funcionarios que avalaron dicha intervención, y destinarse a la contratación de personal sanitario.

«¿Cómo es que no hay dinero para mejorar salud? ¿Cómo es que no hay dinero para comprar medicinas? ¿Cómo es que no hay dinero para mejorar los hospitales nacionales?» pero hay para enviar soldados a Haití a combatir las pandillas, cuestionó.

De acuerdo con informes oficiales El Salvador ha enviado a más de dos mil soldados con armamento moderno de guerra a Haití, y que no están bajo la jurisdicción de las fuerzas multinacionales tuteladas por la ONU, tal como el mismo organismo mundial lo aclaró.

Aguirre también manifestó su rechazo al uso de la Fuerza Armada en operaciones militares fuera del país y advirtió sobre las posibles consecuencias de involucrar a El Salvador en conflictos internacionales.

El candidato presidencial afirmó que su propuesta política no promueve la confrontación con otros pueblos, y que las prioridades nacionales deben centrarse en la reconstrucción de la infraestructura y la atención de las necesidades de la población.

Respeto mutuo

Por otra parte, aseguró que, junto con la licenciada Maraís Santos, ha mantenido una postura propositiva en el ámbito de la salud.

En caso de llegar al Gobierno, dijo que impulsaría el diálogo como mecanismo para resolver los problemas nacionales, bajo principios de respeto mutuo, sinceridad y búsqueda de soluciones. Asimismo, propuso fortalecer la organización comunitaria para que las decisiones sobre las necesidades de cada localidad se construyan con participación de sus habitantes.

Incluso, mencionó la instalación de mesas de diálogo, la realización de cabildos abiertos y la promoción de referéndums y otros mecanismos de democracia participativa directa.

Sobre la seguridad

Durante la entrevista, Aguirre también cuestionó los discursos oficiales relacionados con la seguridad y las advertencias sobre un eventual retorno de las pandillas, por lo que aprovecho para rechazar que su propuesta política contemple liberar a personas condenadas por vínculos con estas estructuras. También criticó las declaraciones sobre una posible liberación de pandilleros y negó que él o Maraís Santos hayan planteado esa medida.

El candidato llamó a la población a participar en las elecciones del próximo 28 de febrero y expresó preocupación por las condiciones del proceso electoral. Bajo la consigna «voto masivo mata fraude», instó a los salvadoreños a acudir a las urnas y convertir la jornada en una fiesta cívica.

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