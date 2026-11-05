Otras fotografías de El Salvador

César Villalona
- El costo de la vida se elevó a $538 en septiembre, según la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Desde que Bukele gobierna ha crecido 34%.
- El 77% de las familias no tienen viviendas dignas; esa problemática es peor en el área rural, donde afecta al 98.6% de los hogares, frente a un 51% en la zona urbana. Datos del Banco Central de Reserva (BCR).
- La deuda pública aumentó en $229 millones en septiembre y llegó a $35,268 millones. Durante los gobiernos de Bukele ha crecido 83% (BCR).
- La deuda del Estado con el fondo de pensiones que administran las AFP aumentó $113 millones en septiembre alcanzando los $11,875 millones. Este año ha crecido en $634 millones (BCR).
- Mientras las AFP incrementaron sus utilidades en un 25% entre enero y septiembre de este año -sumando $37.5 millones, según la SSF- el 70% de la población jubilada no logra cubrir el costo de la vida con su pensión.
- Hasta septiembre, el gobierno solo había ejecutado el 27% del presupuesto para obras y construcción. De continuar este ritmo, al finalizar el año quedarán sin invertir $960 millones de los $1,504 millones aprobados.
- Entre enero y septiembre, El Salvador importó alimentos por $2,400 millones, 4% más que el mismo período del año pasado. (BCR).
- El 80% de los alimentos que consume la población proviene del exterior, según datos de la Secretaría de Comercio e Inversiones; esta cifra contrasta con la promesa de Nayib Bukele, quien en julio de 2024 aseguró que El Salvador “tendrá seguridad alimentaria”.