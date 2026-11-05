Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay para buscar estabilidad del país

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ASUNCIÓN/(Xinhua

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó hoy jueves su renuncia al cargo con el argumento de que lo hacía para buscar «la estabilidad» del país y para preservar la paz de la nación, además de ofrecer disculpas al pueblo, en caso de haberlo defraudado.

Peña presentó su renuncia a través de un video compartido en redes sociales, luego de la crisis financiera desatada en el país sudamericano por la disolución de un banco privado vinculado al mandatario.

«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», dijo Peña.

El Ueno Bank concentraba la mayor parte de los fondos públicos y haberes de jubilación del Instituto de Previsión Social de Paraguay.

«Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí y cada día asumí con la voluntad de trabajar por el Paraguay, pero hoy mi prioridad es la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en el sistema financiero», agregó.

Afirmó que su mayor deseo es que los recursos de los ahorristas y clientes del ente bancario intervenido estén garantizados y que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla con su finalidad de proteger los recursos públicos y los fondos de los ciudadanos.

Peña es señalado por presunto conflicto de intereses, ya que fue accionista de la institución crediticia Credicentro, que antecedió al Ueno Bank, el cual fue intervenido por el Banco Central del Paraguay, tras constatar la caída de su solvencia por debajo del mínimo legal, lo que representaba un riesgo para los usuarios ante la insuficiencia de capital.

Peña, de 47 años de edad, fue electo como presidente de Paraguay en abril de 2023 y asumió el cargo el 15 de agosto del mismo año, el cual debía completar hasta agosto de 2028.

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