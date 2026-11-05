Audiencia de veteranos pasa hasta después de elecciones 2027

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Organizaciones sociales informaron este jueves que la audiencia única en contra de los veteranos y ex combatientes de guerra pasó hasta marzo de 2027, es decir, después de las elecciones generales a desarrollarse el 28 de febrero.

Los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz: Atilio Montalvo, José Santos Melara, Julio Alfonso Mira, José Eliseo Segura, Wilfredo Paredes, Carlos Mejía, Roberto Antonio Esquivel, Eliseo Alvarado Guevara y José Ismael Santos, así como el comunicador comunitario, Luis Menjívar están detenidos desde mayo de 2024 acusados por presuntos actos terroristas; sin embargo, la FGR no ha logrado probar esas acusaciones.

La audiencia única se suspendió en dos ocasiones: la primera en agosto y la segunda en septiembre de este año; alegando la falta de conexión por parte de Centros Penales y las citas médicas de los procesados.

La nueva fecha es para marzo de 2027. “Esta dilación obliga a los presos políticos del caso Alianza Nacional El Salvador en Paz a seguir en prisión, lo cual constituye una grave violación a sus derechos y el principio de una justicia pronta y cumplida”, destacó Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES).

No se detalló por qué el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, asignó hasta marzo la fecha de audiencia.

La prórroga ordenada por la jueza 3 para marzo de 2027 significa que pasarán un total de 34 meses en prisión “sin siquiera tener la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa”.

Palacios sostuvo que la audiencia programada hasta después de las elecciones; tiene un objetivo político; “¿A qué los quieren exponer? ¿a qué moneda de cambio están exponiendo estas 10 personas?”, cuestionó Palacios.

La compañera de vida de José Ismael Santos, Rosa Flores, pidió libertad, justicia y reparación para todos los miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, ya que fueron detenidos “injustamente y arbitrariamente”. “Ellos no tienen ningún delito a perseguir, le han obstaculizado un debido proceso, les han retrasado las audiencias; por lo tanto, es necesario que los liberen”.

Rafael Antonio Gonzáles, abogado de Roberto Antonio Esquivel y José Ismael Santos, dijo que se ha realizado un proceso “prolongado”, pese a ello; “la inocencia de nuestros representados se mantiene”.

El abogado informó que han solicitado las medidas sustitutivas, pero no les han concedido ese derecho. “Mis representados son personas que han trabajado toda la vida de manera honrada; es más, a uno de ellos, lo fueron a capturar en su trabajo

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