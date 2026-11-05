«Mágico» González vuelve a conquistar Cádiz en South International Series Festival

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Saúl Martínez

Corresponsal

Fotografías: Cortesía South International Series Festiva

@DiarioCoLatino

El Gran Teatro Falla, Cádiz, España se rindió al mito de Jorge «Mágico» González durante el estreno de los dos primeros episodios de «Mágico» y un avance del resto de la docuserie que reconstruye la trayectoria del futbolista salvadoreño y su vínculo con Cádiz.

Han pasado más de cuatro décadas después de conquistar a la afición del Cádiz CF, «Mágico» González ha sido el gran protagonista en el corazón de la ciudad que lo convirtió en una leyenda.

Con una gran pasión, la capital aplaudió al «Mágico», mientras se pronunció su nombre en el Falla. Al acto no se presentó el futbolista, pero desde luego sí su leyenda y su impronta.

La encargada de presentar la premier de la docuserie ha sido Ecocinema y Womack Studios, en la edición 2026 del South International Series Festival.

Está proyección, enmarcada en SISF Iogró descubrir los dos primeros episodios completos de la producción y un avance de los restantes.

En el audiovisual se tiene la oportunidad de reencontrar algunas de las imágenes más memorables de su carrera.

Asimismo, se ha acercado a una dimensión menos conocida del personaje: sus relaciones personales, sus orígenes, su particular manera de entender la vida y la conexión que construyó con Cádiz.

La expectación en torno a la presentación tuvo incluso su propia anécdota. Ya que hasta el último momento, los productores no sabían si «Mágico» González acudiría a la ciudad.

Ante la incógnita, Miguel Ángel Mendoza y Gonzalo Lamela llegaron a Cádiz acompañados de una versión en Playmobil del futbolista, un pequeño doble del mito que terminó convirtiéndose en uno de los guiños más simpáticos de la jornada.

Gonzalo Lamela, quién dirigió la película aseguró que la producción buscó descubrir a la persona que hay detrás de la leyenda a través de testimonios, archivos y fotografías inéditas o poco conocidas y con un recorrido por España, El Salvador y México.

Recalcó que uno de los materiales más valiosos del documental son las fotografías de Kiki, que permiten recuperar momentos y escenas que no siempre quedaron registrados por las cámaras de televisión.

“Las imágenes tienen un valor especial porque nos ayudan a recuperar momentos, ambientes y relaciones que no siempre quedaron registrados. Kiki es un fotógrafo increíble que ha tenido la oportunidad de registrar en detalle la vida de Mágico durante muchos años, y esos documentos tienen un gran valor. Estamos muy agradecidos por su generosidad al colaborar con ese material”, explicó Lamela.

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