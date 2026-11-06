UN GOLPE A LOS ALIADOS DE BUKELE

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Por David Alfaro

El Salvador Caucus, grupo bipartidista que promueve las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador, pierde parte de su respaldo republicano más cercano a Bukele.

Esto representa un revés político para Bukele, cuyo Gobierno estrechó vínculos con Donald Trump, especialmente mediante acuerdos migratorios que incluyeron la recepción de deportados y el traslado de detenidos al CECOT.

Sin embargo, esas políticas, junto con las denuncias sobre las condiciones de detención y las vulneraciones de derechos humanos, han generado fuertes cuestionamientos entre los demócratas.

• Menos protección política. Más fiscalización

Aunque la Casa Blanca conserva la conducción de la política exterior, el nuevo Congreso tendrá mayor capacidad para investigar, exigir explicaciones y cuestionar los acuerdos con el Gobierno salvadoreño.

Bukele pierde así parte de su red de protección política en Washington. Sus aliados republicanos tendrán menos influencia institucional y los demócratas dispondrán de más herramientas para fiscalizar sus decisiones.

El mensaje es claro: la cercanía con Trump ya no garantiza a Bukele el mismo respaldo en Washington. Su Gobierno podría enfrentar un Congreso menos complaciente y mucho más dispuesto a exigirle cuentas.

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