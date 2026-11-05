Nuevas Ideas aprueba en 15 minutos $15 millones al MOP sin detallar el destino

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa aprobó de forma exprés, asignar $15 millones al Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de una reforma a la Ley de Presupuesto 2026. Según el oficialismo, los fondos irían a proyectos; sin embargo, Claudia Ortiz cuestionó que el decreto no mencionó sobre el destino específico.

Fue el diputado y jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, quien pidió modificar agenda en la plenaria de este miércoles y aprobar con dispensa de trámite, una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para reforzar con $15 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para “proyectos estratégicos de inversión pública” en lo que resta del año.

De hecho, el decreto no menciona en que serán ejecutados los fondos; solo se limita en decir que serán utilizados para proyectos de inversión en lo que resta del año, “que garanticen una mejor infraestructura productiva, económica y educativa del país”.

El decreto menciona en los considerandos, que el Ministerio de Hacienda, “con base en la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria y al combate de la evasión fiscal ha registrado excedentes de ingresos de impuestos con relación a las estimaciones programadas al mes de octubre de 2026, por lo que es factible disponer hasta un monto de $15,000,000. para financiar las necesidades antes mencionadas”.

Sobre el tema, la diputada Claudia Ortiz de VAMOS, cuestionó el proceso de aprobación ya que se hizo sin discusión y se aprobó en menos de 15 minutos, desde que Guevara solicitó la modificación de agenda, pues cuando se votó para modificar agenda eran, según el horario propio de la Asamblea, la 13:33 pm y cuando se aprobó en sí, el decreto, eran las 13:45 pm; por lo que todo el proceso duró menos de 15 minutos.

“El problema es que el decreto solo dice que se va a usar para proyectos de inversión, pero no dice cuáles, no dice rubros específicos del Presupuesto General del Estado en el ramo de Obras públicas. Me parece que es una falta de transparencia de la ejecución presupuestaria y de la Asamblea Legislativa permitir que este decreto se apruebe de esta manera”, planteó Ortiz en el pleno.

La legisladora consideró que “así como dice cuál es la fuente de financiamiento (recaudación tributaria), así también, debería ser claro y específico en qué rubro del Presupuesto de Obras Públicas se va asignar”.

“¿Va para remuneraciones o va para algún proyecto? si va para algún proyecto, ¿para qué proyecto va? por eso creo que es una falta de responsabilidad y una falta de transparencia aprobar este decreto así. Las leyes, especialmente las que tienen que ver con modificaciones al Presupuesto, deben hacerse de la manera más específica posible”, añadió Ortiz.

Ortiz enfatizó que nada garantiza que esos $15 millones “se van a ir a otro rubro y no se van a ir a proyectos de inversión. El decreto aprueba que los $15 millones vayan al MOP sin decir específicamente para qué se va a usar. Y claro, ya luego el ministro puede decidir cambiarlo a cualquier otro rubro y aquí no pasó nada. No es suficiente que se diga a manera de discurso que va para proyectos de inversión si no lo dice el articulado del decreto”.

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, tomó la palabra y leyó lo escueto que menciona el decreto: “con el propósito, que queda claro aquí, que se puedan continuar ejecutando proyectos estratégicos de inversión pública durante lo que resta el presente ejercicio financiero fiscal de 2026 que ya estamos cerrando y que garantice una mejorar infraestructura productiva, económica y educativa del país”, dijo Guevara quien no mencionó obras o destino específico de los $15 millones.

Pese a los cuestionamientos de la legisladora; el oficialismo aprobó la dispensa de trámite y el decreto en cuestión. Votaron en contra: VAMOS y ARENA.

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