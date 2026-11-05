CASATUR reunirá a líderes del turismo para definir prioridades de cara a 2027

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Saúl Méndez

Colaborador

La Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) realizará el 9 y 10 de noviembre el segundo Congreso Anual de Turismo CASATUR 2026, con el propósito de establecer las prioridades de la industria para 2027 y plantear estrategias que permitan incrementar el ingreso de divisas mediante la oferta de mejores servicios y experiencias turísticas en El Salvador.

Carlos Umaña, presidente de CASATUR, explicó que uno de los principales desafíos del sector es lograr que el crecimiento en la llegada de visitantes internacionales se traduzca en mayores ingresos económicos para las empresas, los destinos turísticos y los trabajadores.

Como punto de partida, señaló la diferencia entre el crecimiento de visitantes y la generación de divisas. Entre enero y agosto de 2026, las llegadas aumentaron un 22 %, mientras que los ingresos por turismo crecieron un 12 %.

«El volumen crece más rápido que el valor. Cerrar esa brecha es el reto del sector y el hilo conductor de los dos días del congreso», afirmó Umaña.

El encuentro reunirá a aproximadamente 200 líderes de la industria turística, entre turoperadores, agencias de viajes, aerolíneas, transportistas, guías turísticos y empresarios hoteleros y restauranteros. Durante la primera jornada se definirán las 10 prioridades del sector mediante una votación en vivo, además de desarrollar espacios de análisis con expertos internacionales e invitados especiales.

Para el segundo día, las propuestas y aportes recopilados serán convertidos en medidas y soluciones para la industria. Los participantes tendrán la oportunidad de retroalimentar y votar las iniciativas que consideren pertinentes. Al finalizar el congreso, CASATUR entregará a la ministra de Turismo, Morena Valdez, el documento Las prioridades del sector Turismo 2027.

La funcionaria participará en el conversatorio país y en el acto de recepción de las propuestas. Según la agenda turística planteada por el Ministerio de Turismo para 2027, entre los ejes de trabajo se encuentran la consolidación de eventos de clase mundial, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la infraestructura y conectividad.

Valdez también ha destacado la importancia de mejorar la hospitalidad, la calidad del servicio y la diferenciación de las experiencias turísticas para atraer visitantes con mayor capacidad de gasto.

«El Salvador se sigue posicionando en la región como un destino atractivo para visitar, invertir y vivir, y eso exige al sector estar a la vanguardia y atento a las nuevas tendencias. Por ello es clave el trabajo coordinado con la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR)», expresó la ministra.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Turismo, entre enero y octubre de 2026 El Salvador recibió 3,920,726 visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento del 19 % respecto al mismo período de 2025.

Guatemala encabezó los países de residencia de los visitantes, con 1,603,239 personas, seguido de Estados Unidos, con 1,028,829; Honduras, con 804,076, y el resto del mundo, con 484,582.

Con este segundo congreso anual, CASATUR busca establecer una hoja de ruta para que el crecimiento de la actividad turística también se refleje en mayores ingresos, mejores servicios y oportunidades económicas para los diferentes actores de la industria nacional.

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