Reforma de extinción de dominio beneficia a ARENA: Roberto Lorenzana

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, cuestionó este jueves las supuestas críticas de diputados de ARENA a las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, teniendo en cuenta que desde esa fracción parlamentaria se promovió, y aseguró que quienes más se beneficiarían con las modificaciones son ex-funcionarios de los gobiernos areneros.

“Esta es una iniciativa de ley que fue configurada, fue construida en los círculos de la derecha de este país y fue impulsada por el partido ARENA en la Asamblea Legislativa… y ¿quién se beneficia de eso? el FMLN no se beneficia, los que se benefician al dejar (la prescripción) con diez años es ARENA, porque los gobiernos antes de 10 años eran de ARENA”, afirmó Lorenzana, quien detalló que tal como ha quedado la reforma, los únicos que pueden ser sancionados con la normativa son funcionarios de los gobiernos del FMLN y una parte de quienes trabajaron con la administración de Antonio Saca.

Los días previos a la presentación de la propuesta de ley también hubo una serie de pronunciamientos de conocidos abogados ligados a la derecha, recalcando que la ley tiene graves fallas de inconstitucionalidad.

“Hubo varios abogados constitucionalistas con signo político de derecha, incluido el expresidente de ARENA, Francisco Bertrand Galindo, que han planteado que tal como está esa es una ley inconstitucional. Ha estado también en ese debate el exmagistrado René Hernández Valiente, ministro de ARENA, en tiempos del presidente Armando Calderón Sol, y otros; con una cobertura (mediática) bastante amplia esa posición”, añadió el funcionario.

Durante entrevista en TCS, Lorenzana manifestó que las reformas aprobadas por diputados del FMLN, GANA, uno del PCN y otra de ARENA, son para adecuarlas a la Constitución de la República donde se establece, en el artículo 240, que luego de diez años prescribirán los delitos relacionados con corrupción.

Recordó el funcionario que incluso el diputado arenero René Portillo Cuadra presentó la iniciativa para hacer la reforma y luego no acompañó cuando fue el momento de la votación, y que los legisladores areneros no pidieron la palabra para oponerse momentos antes de que esta se aprobara.

“ARENA no argumentó absolutamente nada contra la aprobación. ¿Dónde está un discurso de ARENA contra los contenidos de esa reforma? No hay absolutamente ninguno y si se ve la pantalla de votación (de la Asamblea), no votaron en contra. Después de la votación dijeron algunos que querían que se registrara su voto en contra ¿dónde se ha visto eso? Cuando uno vota, vota, después querían que se consignara su voto en contra, si ya habían votado”, señaló.

El funcionario dijo que ARENA es un partido que no quiere asumir los costos políticos de algunas de sus posturas. “Estamos frente a un partido que no tiene la valentía de asumir los costos políticos, cuando son ellos los promotores, los impulsores fundamentales; hay una conducta que tiene el propósito de beneficiarse de una legislación, pero que a última hora se abstiene”, señaló.

En todo caso, dijo el secretario técnico de la presidencia, la decisión final de la reforma está en manos del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien puede vetarla, observarla o sancionarla.

Pero tal como está la ley actualmente, explicó Lorenzana, se puede investigar hasta enriquecimiento ilícito ocurrido como producto de la privatización de la banca, que se produjo hace unos 25 años y aplicar la extinción de dominio.

Sobre pensiones

Por otro lado, Lorenzana se refirió a la reforma legislativa que permite incrementar el límite de uso de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) por parte del Estado del 45% al 50%. Afirmó que con la modificación de la ley, se evitará el impago de las pensiones a unos 175 mil jubilados.

“Los diputados que aprobaron esto impidieron que se consumara el interés de algunos de profundizar esta crisis. Sería una enorme conmoción no pagarle a las personas mayores, no tendrían para comer. Esa es la decisión que tomaron y ARENA no quiso votar, no quiso que se le pagara a 175,000 personas”, señaló.

Lorenzana rechazó las críticas de quienes acusan al gobierno de haberse apropiado de $500 millones de los cotizantes, tras recordar que fue precisamente el partido ARENA el que en 2006 creó el denominado Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que en esa ocasión autorizó el uso del 30% del Fondo.

“El mecanismo que aprobó la Asamblea es el mismo que aprobó ARENA hace 10 años, no nos hemos inventado nada nuevo, fue en tiempos del Gobierno de ARENA que se aprobó el fideicomiso para financiar las pensiones y se puso un techo, hoy se elevó el techo porque se llegó a ese límite”, recalcó.

De todas maneras, el incremento del uso de los CIP se volvía necesario, incluso, si se aprobara una reformas de la Ley de Pensiones, debido a que el proceso de adecuación de esas reformas dura alrededor de seis meses, explicó.