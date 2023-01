Reforma a la Ley de Tránsito intentará ordenar el desorden vial

Samuel Amaya

En redes sociales a diario se ven denuncias de conductores que irrespetan las señales de tránsito y que provocan accidentes, dejando como saldo en la mayoría de ocasiones, a personas inocentes fallecidas. En ese marco, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que aumenta las multas de las infracciones de conductores de vehículos particulares, motociclistas, transportistas y carga pesada.

“Es claro que la irresponsabilidad de ciertos conductores al volante la pagan personas inocentes, es importante que exista una regulación más estricta para que la convivencia en las vías públicas sea mejor, para que sea vivible”, comentó la diputada por VAMOS, Claudia Ortiz.

En los últimos meses se ha incrementado la falta de convivencia entre los conductores, incluyendo los motoristas del transporte público, pues algunos conducen en sentido contrario y se pelean vía hasta el punto de llegar a los golpes.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial indican que El Salvador cerró el 2022 con 17,408 accidentes de tránsito, en donde 10,385 resultaron lesionados y 1,352 perdieron la vida. Del total de víctimas mortales 549 (40.6%) eran peatones y 439 (32.4%) eran motociclistas.

Ortiz espera que la ley se aplique parejo “porque vemos a funcionarios públicos en caravanas que irrespetan las leyes de tránsitos, vemos constantemente que incluso esta administración y esta Asamblea Legislativa aprueban que se le exima el pago de esquela o multa al sector del transporte público; no es justo que la gente responsable y correcta se esté sometiendo a una ley más dura cuando aquellos que tienen los conectes, las relaciones políticas tengan la manera de quitarse esa ley: todos en la cama o todos en el suelo”.

Los cambios en la normativa actualizan más de 100 conductas consideradas como infracciones de tránsito y se aplicarán a conductores del transporte público de pasajeros y de carga. Para imponer esquelas, habrá sistemas automatizados, entre ellos fotomultas, cámaras de video vigilancia y radares fijos o móviles. Algunas de las modificaciones a la ley están relacionadas con el incremento en el valor de las sanciones, el establecimiento de un sistema de puntaje para otorgar las licencias de conducir y la implementación de mecanismos de disuasión para los conductores.

El propietario o legítimo tenedor del vehículo será el responsable de cancelar las multas impuestas al automotor. Cada una será cargada a la tarjeta de circulación, pero si se logra individualizar un hecho será impuesta a la licencia de conducir. Las infracciones se notificarán a los conductores en un máximo de 10 días hábiles con documentos que comprueben el hecho. Las esquelas deberán ser pagadas dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se haga efectiva la notificación. Si esto no se cumple, se aplicará un interés del 4 % anual. Mientras que a las personas que cancelen las multas dentro de un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente a la notificación de la infracción, se les reducirá un 50% del monto de la infracción.

Rodrigo Ávila, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), dijo que “es importante ordenar”, ya que El Salvador tiene uno de los niveles más altos de desorden vial “eso lo dicen las aplicaciones que mundialmente se ocupan para monitorear tráfico”.

“El tema principal aquí es que hay inconsistencias. En nuestro país el tema económico está impactando grandemente a los bolsillos de los salvadoreños y si bien es importante que se ponga multas para que se ordene el tránsito, algunas de las cuantías de estas multas son extremadamente onerosas para la precaria economía de los salvadoreños”, concluyó Ávila.

La versión de Nuevas Ideas

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, planteó que el tema de la Ley de Transporte “ya está en comisión, ya hubo un dictamen, pero creemos que todavía va a ver algunos cambios”. La reforma a la Ley de Transporte se debe, según el oficialista, a los diversos accidentes de tránsito que se han registrado por la negligencia de algunos conductores.

“Era un clamor en redes sociales de poner multas más duras. No es un tema de multar a la gente sino simplemente hacer conciencia; así como todos estamos de acuerdo en no botar basura (en la calle), todos estamos de acuerdo en parar esta racha de accidentes, porque no es posible que después de tanto sacrificio con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción (de) bajar los homicidios y que haya más fallecidos en las calles (por accidentes)”, comentó el oficialista en el espacio de entrevista Frente A Frente a Frente.

El oficialista informó que a las personas que brindan un servicio de transporte alternativo (Uber, InDriver y similares) se les quitó las multas, ya que eran multados por servir como transporte comercial de personas.

Sobre el punto, el oficialista anunció que próximamente se crearía una legislación para regular a ese sector.