Recuerdan a Monseñor Romero en su 108 aniversario de nacimiento

Compartir

En la cripta de catedral se encuentra el mausoleo de Monseñor Romero, en ese espacio la comunidad romeriana honra y recuerda a Romero que en vida fue fiel defensor de los pobres y denunciaba las injusticias y las violaciones a derechos humanos.

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Este 15 de agosto de 2025 se cumplieron 108 años del nacimiento del Santo de América, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. La comunidad de la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador y fieles católicos le cantaron las mañanitas y recordaron sus palabras las cuales siguen vivas.

En la cripta de catedral, se encuentra el mausoleo de Monseñor Romero, en ese espacio la comunidad romeriana honra y recuerda a Romero que en vida fue fiel defensor de los pobres y denunciaba las injusticias y las violaciones a derechos humanos.

María Teresa Alfaro Hernández, miembro de la comunidad la cripta, manifestó que la jornada de oración y celebración fue en honor a la asunción de la Virgen María y al nacimiento de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien nació hace 108 años.

“Como comunidad estamos muy alegres celebrando esta actividad. Monseñor Romero nos ha ayudado a ir reconociendo cuál es el legado del reino de Dios. Y él cumplió ese legado, hizo lo humanamente posible por vivir el Evangelio, hizo lo humanamente posible por estar al lado de la gente más necesitada, por la gente marginada, por la gente empobrecida”, comentó María Teresa Alfaro.

A juicio de Alfaro, Monseñor Romero ha ayudado a los feligreses a acercarse al camino del reino de Dios y a entender la misión de Jesús y María.

“Monseñor Romero ha sido ese catequista que nos ayuda, nos sigue ayudando, Porque no es algo histórico, no es algo del pasado, es un profeta de antes, de ahora y del futuro. Así que leer a Monseñor Romero, entender a Monseñor Romero, seguir a Monseñor Romero, es seguir ese camino marcado por Jesús que nos lleva a querer ser un poquito mejores humanos”, añadió Alfaro.

El profeta nacido en Ciudad Barrios, San Miguel, es un defensor de la vida y es conocido a nivel mundial; su legado continúa en los jóvenes que si bien, no lo conocieron, pero han tomado su mensaje por generaciones.

“Monseñor Romero no es alguien que vivió y fue asesinado hace más de 45 años. Es un hombre que su catequesis sigue viva, su catequesis sigue formándonos y nos invita a que sigamos asumiendo una forma más humana”, puntualizó María Teresa Alfaro.

Alfaro destacó que el mensaje de Romero es importante y medios de comunicación, como Diario Co Latino, han acompañado y difundido el pensamiento de Romero.

Engracia Echeverría, miembro de la Comunidad de la Cripta Monseñor Romero destacó que Monseñor Romero representa a una persona defensora de los pobres, una persona que luchó por la verdad y justicia.

“Nosotros siempre lo recordamos: creíamos, seguimos creyendo y seguiremos creyendo que su voz siempre es vigente, su palabra, sus homilías. Fue un gran defensor de esas palabras, digamos, sagradas, como son las de los santos Evangelios, pues, él los defendió también y los puso en práctica en favor de la gente perseguida, como lo hacía Jesús”, puntualizó.

Patricia Campos de Quezada, de nacionalidad costarricense, señaló que Romero ayudó a su pueblo y por el cual sufrió mucho; en su visita a El Salvador ella y un grupo de familiares visitaron la cripta para conocer la cripta y celebrar el natalicio de Romero.

Las actividades de la cripta iniciaron desde las 8 de la mañana con una oración a cargo de la comunidad romeriana y con “las mañanitas” a cargo de la cantante María Auxiliadora Ostorga, “Auxi Ostorga”, de 28 años de edad.

“Para mí, es un honor cantar en esta actividad tan importante y figura que nos mueve a todos los salvadoreños. Fue una serenata a Monseñor”, relató Ostorga quien interpretó “Las Mañanitas”, “En tu día”, “Tres regalos” y un mix de autores salvadoreños que hablan sobre Romero.

“Es un ejemplo de justicia, es un ejemplo de coraje y de valentía y nos llama a todos a cumplir cada uno de estos valores y aplicarlos en nuestra vida”, concluyó Ostorga.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...