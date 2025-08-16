Una mujer con el grado de capitán es la nueva ministra de Educación

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Una mujer con grado militar es la nueva ministra de Educación en El Salvador, tras ser juramentada la noche del jueves en Casa Presidencial, así lo dio a conocer el presidente de la República, Nayib Bukele, el cual ha generado críticas en redes sociales.

Fue la noche del jueves que el presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó a la capitsns y doctora Karla Trigueros como nueva ministra de Educación. “Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas”, destacó Bukele en su cuenta de X.

El mandatario sostuvo que “la nueva ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo”. Bukele no detalló planes u objetivos.

“Su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo”, comentó Bukele.

Es de contextualizar que Bukele ha demostrado una fuerte empatía con las fuerzas armadas. De hecho, en 2021, ordenó duplicar los elementos de la Fuerza Armada. Nombra a un militar como el responsable de la educación en El Salvador y críticos señalan que buscan adoctrinar a los estudiantes.

Julia Evelyn Martínez y Marvin Aguilar, en Encuentro con Julio Villagrán, cuestionaron sobre si la decisión de imponer a un militar sería lo más viable para el país.

“No sabemos si el poner a una militar como ministra de Educación lleva una intención de militarizar el sistema educativo”, comentó Aguilar, quien añadió que las luchas políticas en El Salvador comienzan cuando se organiza el sistema educativo.

Mientras que Julia Evelyn Martínez sostuvo que lo que se busca es “crear una nueva realidad”, no solo son nuevas narrativas o grandes relatos, sino que son nuevas realidades que tienen mecanismos para ser construidas, uno de esos mecanismos es la reforma educativa.

A juicio de Martínez, se elige a ésta militar para crear una educación que contribuya a la construcción de una nueva realidad que olvide el pasado, los derechos de los estudiantes y los Derechos Humanos en las currículas.

“Designar a esta médico militar para que dirija el Ministerio de Educación y el proceso de reforma educativa que se va a realizar, nos adelanta que va a ser un proceso de darle vuelta a la educación”, comentó Martínez.

Karla Trigueros, nueva ministra de Educación, agradeció el nombramiento “recibo con profunda gratitud y responsabilidad el honor de servir como ministra de Educación de nuestro país. Asumo este cargo con el firme compromiso de trabajar incansablemente para transformar nuestro sistema educativo”.

Añadió que “como capitán y doctora, pondré mi experiencia, disciplina y vocación al servicio de esta misión, como lo he hecho en todas las misiones que se me han asignado”.

