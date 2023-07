Recuerdan el 48 aniversario de la masacre estudiantil de la UES

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La comunidad estudiantil de la Universidad de El Salvador conmemoró este domingo el 48 aniversario de la masacre estudiantil, perpetrada por las Fuerzas Armadas de El Salvador el 30 de julio de 1975. La marcha inició desde la facultad de Ciencias y Humanidades hasta el parque libertad, en el centro de Salvador.

El 30 de julio de 1975, a las 2:00 p.m, fue programada la marcha de la UES al parque Libertad, en el centro de San Salvador, pero en el tramo comprendido entre del Instituto Salvadoreño Seguro Social y el hospital Rosales, fue interrumpida por el Ejército y Guardia Nacional, quienes dispararon contra los manifestantes.

Después de ametrallar a los estudiantes las tanquetas les pasaban por encima a los heridos, las calles ensangrentadas fueron lavadas con los carros cisterna de Bomberos, y los cuerpos de los manifestantes asesinados desaparecieron. Algunos fallecidos fueron llevados a la Universidad de El Salvador, pero, aún no se sabe la cantidad exacta de los muertos.

Algunos historiadores dicen que hubo once estudiantes asesinados y 80 desaparecidos.

Mirna Perla, sobreviviente de la masacre estudiantil, recordó que el gobierno salvadoreño, dirigido por el coronel Arturo Armando Molina, “nos masacraron y capturaron a muchos compañeros, desaparecieron, hubo heridos, se llevaron los cadáveres y estamos aquí conmemorando esa gesta heroica y exigiendo al Gobierno de Bukele que respete la autonomía universitaria”.

Para Perla, la sociedad salvadoreña está militarizada, pues, de hecho, el actual mandatario ha ordenado duplicar las fuerzas armadas, algo contradictorio a los Acuerdos de Paz, pues en ese momento se acordó disminuir los elementos de seguridad.

“La universidad ha estado cerrada por un año y todavía el régimen de Bukele no la entrega”, denunció Perla, en ese sentido, instó a las autoridades de la UES “no prestarse a las intenciones de Bukele; tiene que asumir su papel de defensa de la autonomía universitaria”.

Una joven de la Asociación de Estudiantes de Sociología de la UES recordó que dicha masacre es una injusticia, ya que como estudiantes “y héroes”, salieron a marchar pacíficamente por las injusticias de ese entonces, con esa masacre se le quitó el derecho a la manifestación, por ello “este día los estamos recordando”.

“Como estudiantes recordamos a otros estudiantes que tenían el mismo sueño, ese anhelo de crecer y simplemente por ser un ojo crítico de la circunstancia le quitaron la vida tan cobarde; es necesario recordarlos y no olvidarlos”, comentó la estudiante.

A esta marcha se sumaron otros movimientos sociales, como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), que llevó a las calles las denuncias y retrocesos que se han vivido con el actual gobierno liderado por Nayib Bukele.

Marisela Ramírez, joven dirigente del BRP, recordó que la Universidad de El Salvador ha sido intervenida militarmente, causando incomodidad con el estudiantado, ya que la FAES fue la institución que más violentó los DDHH antes y durante la guerra civil en El Salvador.

La activista social recordó también que el presidente no ha construido las sedes universitarias que prometió construir; “hizo más de 17 promesas dentro de la universidad, la construcción y renovación de la biblioteca, la ampliación de las instalaciones, las residencias universitarias y absolutamente nada de eso se ha cumplido, y sabemos que no se va a cumplir porque este gobierno está en favor de los grandes empresarios y de su grupo también que busca enriquecerse de las arcas del estado”.

“Este Gobierno ha sido uno de los que más ha golpeado a la población, ha impuesto un régimen de excepción que se ha llevado presos a miles de jóvenes inocentes de los sectores más populares del país, así mismo no hay oportunidades de empleo, no hay educación, le gente no tiene medicina en los hospitales y estamos en una situación crítica”, agregó Ramírez.