Reconocimiento al Rey del Rock n’ roll

Las estrellas más importantes de la industria de la música, entre ellas Yolanda Adams, Kelsea Ballerini, Dierks Bentley, Alessia Cara, Mac Davis, John Fogerty, Josh Groban, Adam Lambert, John Legend, Little Big Town, Jennifer Lopez, Post Malone, Shawn Mendes, Pistol Annies, Darius Rucker, Ed Sheeran, Blake Shelton, Carrie Underwood y Keith Urban, tomarán el escenario de NBC para el “Elvis All-Star Tribute”, el domingo 17 de Febrero con horario de 9-11 p.m. ET/PT.

El programa de dos horas será presentado por Blake Shelton y rendirá homenaje al “68 Comeback Special” de Elvis Presley, recreando la noche icónica con actuaciones musicales, material de archivo y entrevistas con Priscilla Presley y Steve Binder, el director del especial original, además de una aparición especial de Lisa Marie Presley.

Las presentaciones musicales incluirán:

• “Trouble”/”Guitar Man” – Blake Shelton

• “Hound Dog” – Shawn Mendes

• “Burning Love” – Keith Urban

• “Baby, What You Want Me to Do” – Keith Urban & Post Malone

•“Jailhouse Rock” – John Fogerty

• “Can’t Help Falling in Love” – Ed Sheeran

• “Always on My Mind” – Kelsea Ballerini

• “Heartbreak Hotel” – Jennifer Lopez

• “One Night” – Darius Rucker

• “Suspicious Minds” – Blake Shelton

• “Love Me Tender” – Alessia Cara

• “Memories” – Mac Davis

• “A Little Less Conversation” – John Legend

• “Are You Lonesome Tonight” – Little Big Town

• “Blue Suede Shoes” – Adam Lambert

• “Love Me” – Pistol Annies

• Hits Medley (“That’s All Right,” “Don’t Be Cruel,” “Blue Suede Shoes”) – Mac Davis, Post Malone, Little Big Town, Darius Rucker & Blake Shelton

• Gospel Medley (“How Great Thou Art,” “He Touched Me,” “You’ll Never Walk Alone” – Carrie Underwood & Yolanda Adams

• “Little Sister” – Dierks Bentley

• “It’s Now or Never” – Josh Groban

• “If I Can Dream” – Elvis Presley, Carrie Underwood, Shawn Mendes, Post Malone, Darius Rucker, Blake Shelton

El 15 de febrero, “The Best of the ’68 Comeback Special”, el nuevo álbum complementario del “Elvis All-Star Tribute” de NBC, será lanzado por RCA / Legacy Recordings, un sello de Sony Music Entertainment.

Un combo ideal para los fanáticos y entusiastas de Elvis Presley, “The Best of the ’68 Comeback Special”, comprende las grabaciones y actuaciones de Elvis que inspiraron el tributo y presenta una nueva versión del legendario número de cierre, “If I Can Dream”, como aparece en el nuevo especial — con la voz original de Elvis junto a interpretaciones de Carrie Underwood, Shawn Mendes, Post Malone, Darius Rucker y Blake Shelton. El álbum incluye 15 interpretaciones remasterizadas de Elvis de los shows “Stand-Up” y “Sit-Down”, filmados para la transmisión del ’68, además de tres grabaciones de estudio originales para representar las canciones que aparecen en el nuevo especial.

“Elvis All-Star Tribute” está siendo producido por Ken Ehrlich para AEG Ehrlich Ventures, LLC. Ehrlich es uno de los productores de eventos de televisión más prolíficos; desde la transmisión anual de los Premios Grammy, que ha producido desde 1980, hasta numerosos especiales de artistas y eventos, incluido el Global Citizens Festival, que produce para MSNBC.