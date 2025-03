Rechazan las recientes críticas de Bukele contra Cuba

Redacción Nacionales

Contrario a las opiniones favorables que Nayib Bukele expresaba a favor de Cuba, en distintos medios de comunicación cuando era candidato presidencial, seis años después, y con el acercamiento al gobierno de Trump a la Casa Blanca, nuevamente, sin necesidad alguna y fuera de contexto Bukele ha hecho críticas contra el sistema de gobierno de Cuba.

A los colectivos de Solidaridad con Cuba no les ha hecho gracia esas innecesarias críticas, porque se han dado fuerza de todo contexto, al menos que forme parte de una nueva escalada contra la revolución cubana, donde Bukele sea parte, bien porque el imperio se lo ha exigido, o él se ha ofrecido.

Independientemente, los colectivos han rechazado esas críticas de Bukele contra la sufrida Cuba, que desde hace 60 años enfrenta un férreo bloqueo de Estados Unidos, en su afán de lograr una contrarrevolución en la mayor isla de las Antillas y votar el legado de la revolución y de Fidel Castro.

Los colectivos en El Salvador recuerdan que antes Bukele se expresaba bien de Cuba, incluso, en un programa en el canal 21, dijo que “Hay que tomar lo mejor de Cuba”, y ante la sorpresa del entrevistador comenzó a enumerar lo que antes creía era lo que se debería “copiar de Cuba”.

Y a continuación vinieron las enumeraciones y comparaciones.

“Yo he estado varias veces de vacaciones en Cuba, y he visto su sistema de salud, un sistema de primer mundo”, dijo. “Cuando tú vas aquí al Rosales, ves a la gente haciendo cola, en un hospital que literalmente se está cayendo.

Los colectivos salvadoreños critica, por cierto, que a pesar de que el Gobierno del profesor Salvador Sánchez Cerén, dejó los fondos necesarios para reconstruir el Hospital Rosales, han pasado seis años y el hospital no ha sido construido.

Lamentan, además, que el gobierno de Bukele esté cerrando los ecos familiares de salud, a los que se sumarán el cierre de las unidades comunitarias del Seguro Social, tal como lo ha advertido uno de los sindicatos de médicos.

“En Cuba no se ven niños durmiendo en las calles, como se ven incluso en Paris”, dijo el mandatario den la entrevista, hoy, Bukele no se acuerdo de lo bueno de Cuba, pero si dice falacias contra esta, incluso, contra la legendaria figura del Che, dicen los colectivos.

Bukele, en la colocación de la primera piedra del aeropuerto el pacífico, en el oriente del país, dijo a los invitados que quiere convertir a El Salvador en “un país libre, pero no como los países que ellos admiran, sus referentes (refiriéndose a la izquierda). Allí no hay libertad, ni hay pollo. No se puede encontrar una pieza de pollo en toda Cuba”, dijo.

Semanas, antes, en la reunión las familias empresarias más ricas de América Latina, dijo: “Nosotros queremos construir un país que sea atractivo, competitivo, pujante. Que de aquí a diez años nos parezcamos más a Emiratos Árabes Unidos o Singapur, y no a Cuba”.

“La izquierda se ha apoderado de banderas como sacar de la pobreza a la gente. Es mentira, nunca lo han hecho. Para lo único que han sido buena las izquierdas es para crear pobreza”.

En este tema, los colectivos de solidaridad le recuerdan a Bukele que en sus primeros cinco años en la presidencia la pobreza aumentó en 3.48%. Hasta 2024 los pobres sumaban un millón 289, mil 405.

También recuerdan la persecución de los pobres en los centros históricos de los municipios, comenzando por la capital. Todos estos vendedores ambulantes aumentarán los índices de pobreza, señalan.

Otro colectivo refuta a Bukele que en sus críticas esconden los efectos del bloqueo a Cuba.

“Cuando la desmemoria o la mala intención manipulan la historia, hay que recordar: Comparar a Bukele con Fidel no es solo ignorancia… es borrar 60 años de lucha anticolonial… Mientras algunos gobiernan para likes, otros escribieron la historia. ¿Cuál legado crees que sobrevivirá 50 años más?”, señala.

Luego le recuerda a Bukele que: No cualquiera tumba una dictadura con 20 hombres y 7 fusiles desafiando al imperio norteamericano.

No cualquiera elimina el analfabetismo en un año. No cualquiera baja la mortalidad infantil de 42% a 4%. No cualquiera forma más de 130 mil médicos, garantizando 1 médico por cada 130 personas, con el mayor índice de médicos per cápita del mundo.

Asimismo, no cualquiera crea la mayor facultad de medicina del Mundo, graduando 1.500 médicos extranjeros por año, con 25.000 médicos graduados de 84 naciones. No cualquiera envía más de 30 mil médicos a colaborar en más de 68 países del mundo sumando cerca de 600.000 misiones. No cualquiera logra ser la única nación latinoamericana sin desnutrición infantil.

No cualquiera logra ser el único país latinoamericano sin problema de drogas. No cualquiera logra 100% de escolarización. No cualquiera puede circular en su país sin ver un solo niño durmiendo en la calle.

No cualquiera, transforma un niño huérfano de la calle, a ser el primer astronauta/cosmonauta de Latinoamérica No cualquiera logra ser el único país del mundo que cumple la sostenibilidad ecológica.

No cualquiera logra que su población tenga 80 años de esperanza de vida al nacer. No cualquiera crea vacunas contra el Cáncer.

No cualquiera logra ser el único país que erradica la transmisión madre-hijo del VIH, SIDA.

No cualquiera logra tener la mayor cantidad de medallas olímpicas de latinoamérica.

No cualquiera sobrevive a más de 600 atentados contra su vida y a 11 presidentes norteamericanos intentando derrocarlo.

No cualquiera sobrevive a 50 años de bloqueo, embargo y guerra económica y financiera.

No cualquiera llega a los 90 años, con tanto protagonismo en la historia mundial.

5 vacunas propias contra el COVID desarrolladas bajo bloqueo

Amado y admirado por millones. Incomprendido y odiado por muchos. Lo que no puede hacer nadie, es ignorarlo, concluye.

