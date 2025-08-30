Compartir

Marlon Chicas – El Tecleño Memorioso

En la historia de Santa Tecla encontramos grandes músicos que dejaron huella en quienes los conocieron; por mencionar algunos: Francisco Torruella (+); Óscar Manuel Doñas (+) entre otros que, sería difícil mencionarlos a todos. En esta ocasión se rinde homenaje a la memoria de don Rafael Orellana Velarde (+), quien nació en Santa Tecla en 1898.

Don Rafita, se distinguió siempre por su disciplina, educación y buen vestir; sin olvidar su sombrero de fieltro, paraguas, calzado reluciente y portafolio con partituras de clases o melodías a ejecutar en algún evento religioso.

De acuerdo con escritos de Carlos Torres Lemus (+), don Rafael fue maestro de música en varios centros de estudio de la localidad, entre ellos: el Kínder Nacional José María San Martín, Daniel Hernández, Marcelino García Flamenco, Luisa de Marillac, Escuela Santolini del hermano Julio Gaitán (+), Pilar Velásquez, Margarita Durán, parroquial San Antonio hoy Alberto Masferrer, así como en los colegios Fátima, Bethania y Santa Inés.

En las memorias del maestro Maximiliano Hernán Martínez, quien fuera primer violín de la Orquesta Sinfónica Nacional; su formación artística se la debe al maestro Orellana, quien lo instruyó en solfeo, teoría y armonía; además, fue don Rafael quién lo invitó a acompañarlo con el violín en las eucaristías de las parroquias de la ciudad; durante los meses de mayo y junio, dedicados a la Santísima Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús.

En vida don Rafael Orellana recibió numerosos reconocimientos como el otorgado el 15 de septiembre de 1995 frente a la extinta Casa del Himno Nacional, así como por parte de la Asamblea Legislativa, la Gobernación Político Departamental, Alcaldía Municipal, el Club de Leones de Santa Tecla entre otros homenajes; sin olvidar el realizado en la Fundación Gallardo por parte del Gobierno y pueblo de Honduras, por haber asistido en lecho de muerte al maestro Carlos Hartling (+), autor del Himno Nacional de dicho país Centroamericano, de acuerdo con las reminiscencias de Carlos Torres.

Don Rafael, se desempeñó además como director de la Banda de los Supremos Poderes conocida como Banda Regimental. En sus últimos años de vida enfrentó problemas con su salud que le impedía movilizarse por si mismo, por lo que se retiró de la enseñanza y decide irse a vivir con su hija María Luz, en una colonia al norte del municipio.

El 11 de febrero de 1996, debido a complicaciones de salud, es trasladado de emergencia al Seguro Social de San Salvador donde falleció el 12 de febrero a la edad de 98 años.

Sirve este pequeño reconocimiento a su loable labor docente en nuestra Santa Tecla del ayer ¡Descanse en paz, don Rafael Orellana!

