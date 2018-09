Rafael Arévalo: ha faltado que se incluya al deporte como algo básico en la Plataforma de Gobierno

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Rafael Arévalo, presidente de la Federación Salvadoreña de Tenis, realizó recientemente una evaluación de la situación actual del deporte salvadoreño y otros temas. Acá compartimos la amplia platica con el extenista.

– Tras los resultados en los Juegos Centroamericanos Managua 2017 y los Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, a su criterio, ¿a qué cree que se deba que el deporte salvadoreño esté en crisis?

Yo veo dos partes: una es el atleta y otra la dirigencia. Creo que es necesario separar ambas cosas, porque una parte es la dirigencia, la visión que tenga el Gobierno, y la otra la gente que está con el deseo de hacer deporte en el país. La gente que tiene el deseo sigue haciendo bien las cosas, se sigue esforzando a pesar de los pocos recursos y muy pocas oportunidades que se tienen en el deporte.

– En general, ¿cómo mira el panorama para el deporte salvadoreño?

Puedo ver que los recursos son muy limitados y creo que, como visión del Gobierno -incluso de los anteriores-, ha faltado que se incluya al deporte como algo básico en las plataformas políticas de gobierno. Y es que el deporte puede aportarle mucho a la sociedad salvadoreña.

– ¿Cuál podría ser la fórmula o medio para tratar de rescatar el deporte?

Las federaciones y atletas han mantenido activo al deporte y el deseo de rescatarlo está vivo. Tal vez, el deporte está desmotivado, pero, ¡no está muerto!, ¡está vivo! Lo que ha sucedido es que, como ya lo he dicho en los meses anteriores, ¿qué podíamos comprar nosotros hace varios años con cien dólares y qué podemos comprar ahora con esa misma cantidad? Estamos hablando de implementos deportivos más caros y eso es lo que se da en el deporte (pérdida del poder adquisitivo del dólar), ya que después de quince años el deporte sigue teniendo el mismo presupuesto.

– ¿Qué consecuencias tiene para el deporte salvadoreño que se siga manteniendo el mismo presupuesto?

Ya comenzamos a ver un desgaste evidente. Por ejemplo, ya no se pueden mantener las instalaciones que se construyeron o reconstruyeron en el país para los Juegos Centroamericanos de 1994 y para los Centroamericanos y del Caribe de 2002. Además, se deben cumplir compromisos de transporte, como la movilización diaria de personal técnico y administrativo; eventos internacionales en el país, y los presupuestos ya no dan para más.

– ¿Es posible impulsar alguna propuesta en busca de superar esta compleja situación?

Una solución inmediata y realista podría ser la reorientación de fondos para optimizarlos. Esto sería posible tomando algunos millones de ciertos ministerios que no incluyen deporte en sus programas y reorientarlos para mejorar el presupuesto deportivo. El deporte en este país debería de ser prioritario y contar con un presupuesto de entre 40 y 50 millones de dólares, por los doce que ha tenido en los últimos años.

– ¿Cuál podría ser la visión básica para que el deporte reciba más plata?

Es un cuento viejo que el deporte previene muchos males antisociales; entonces, si le damos prioridad al deporte y tenemos la visión de que el deporte es un recurso o instrumento social que le aportará con creces a El Salvador, las cosas serán diferentes.

– Lo económico y otros factores, ¿han hecho posible la falta de relevo generacional de alta competencia como lo tuvimos en el 2002 y años atrás?

¡Totalmente!, porque nosotros no podemos esperar buenos resultados en el deporte, si no estamos invirtiendo en el deporte. El deporte sigue existiendo, pero en materia presupuestaria lo primero que se afecta es el deporte de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque este deporte necesita estudio científico, innovación en sus programas, materiales e implementos de la última generación, tecnología, fogueo, capacitación de personal técnico y participación internacional de los atletas para medirse contra los mejores del mundo.

– ¿Qué refleja la falta del recurso financiero?

Refleja atletas viajando al extranjero con zapatos rotos, con uniformes que no son los de alta gama como los que lucen contingentes deportivos de los otros países en los diferentes torneos y campeonatos internacionales, incluyendo los del Ciclo Olímpico.

– ¿Cuál es su lectura sobre el trabajo realizado por el Comité Olímpico?

Yo esperaba un cambio y fui de los federativos que en la última elección apoyé porque se produjera un cambio; eso sí, no en todo el Comité, porque ha habido logros y cosas muy rescatables. Sin embargo, yo sí creía que era necesario un cambio en la presidencia porque, en diez años, hemos visto muy pocos logros en cosas tangibles. Se habló de proyectos como el de la Casa Olímpica, que no se ha visto o tal vez no lo han informado, pero no se ha visto una gestión de peso en la que se marque la diferencia en una década.

– ¿Y qué me dice en torno a la labor del INDES?

Percibo que el INDES le está apostando mucho a las bases, algo que se ha manejado como que nunca se había hecho para dejar establecida una estructura que siempre esté produciendo atletas. La ejecución de su Programa Éxito se ha enfocado mucho en las escuelas como en el atletismo. Por estar adentro del INDES, tengo conocimiento de que ya se está trabajando en el presupuesto 2019 y estoy con la inquietud de presentar algunas ideas, esperando que estas sean tomadas en cuenta. Hay cosas que todavía se pueden hacer, aunque no se tengan los recursos, pero se pueden mejorar. Por ejemplo, iniciar un programa de apoyo a los atletas de alto rendimiento, directamente del INDES. Es algo que se quiere promover para que los pocos atletas que todavía quedan no terminen de perderse.

– ¿Sabe si el INDES ha solicitado un incremento presupuestario para el próximo año,o con eso del Acuerdo de Austeridad Gubernamental no se puede?

Entiendo que el presidente del INDES está haciendo las gestiones directamente con sus contactos en el Gabinete de Gobierno, pero sí tenemos conocimiento de que el Lic. Jorge Quezada está sosteniendo pláticas con ese objetivo.

– Si el presupuesto 2019 vuelve a ser de doce millones de dólares, ¿el INDES tendrá que seguir haciendo milagros?

Han sucedido cosas, como el caso de los empleados del INDES (beneficios adicionales), que es un costo extra al año que ya se tendrá a partir de 2019. Yo creo que, si se tiene el mismo presupuesto, será difícil el querer lanzar nuevos proyectos. No obstante, creo que se podrán hacer algunas cosas como para que queden encaminadas de cara al momento cuando ya haya más plata.

– Cambiando de tema, ¿ayuda económicamente la Federación de Tenis a Marcelo Arévalo para cubrir los gastos de su exitosa carrera?

Las federaciones recibimos el presupuesto del Estado y es cada federación, como especialista de cada deporte, quien sugiere al INDES cómo va a utilizar este presupuesto. Con Marcelo la federación maneja dos presupuestos: uno es el propio generado por las actividades federativas y el otro es el que el INDES otorga. A Marcelo, previo visto bueno del INDES, se le aporta de los recursos provenientes del INDES para que participe en varios torneos al año.

– ¿Cuál es la idea de hacerlo así?

Lo hemos querido hacer así porque somos hermanos, entonces consideramos que es mejor apoyarlo con fondos del INDES y así dejar en claro que por ser un atleta destacado se lo ha ganado. Además, Marcelo es alguien que le genera ingresos a la Federación por la Copa Davis y muchísimos miles de dólares por publicidad mediática y estamos bastante más en saldo positivo.