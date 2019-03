Rafa Guillén estrena “Al fin mi tierra canta”

Steven Rosales

Rafa Guillén está de estreno con su tema llamado “Al fin mi tierra canta” es una canción que nace a raíz de todo el aprendizaje que ha tenido a lo largo de su trayectoria y el saber reconocer el esfuerzo que ha hecho, es por eso que todas esas emociones están plasmadas en la canción además confirmar que El Salvador ahora si lo sigue escuchando y lo recibe con los brazos abiertos.

El mensaje que Guillén en colaboración con Zaki nos cuentan en el sencillo es que en nuestro país si existen las oportunidades que buscamos, en donde todo los sueños si se hacen realidad “Yo estoy residiendo en Guatemala y cuando regreso me doy cuenta de todo lo que me quejaba antes realmente no es nada, porque si te das cuenta, de lo mucho o poco, bueno que tiene El Salvador sabemos que le podemos regresar algo” puntualizó.

En el video podemos ver maravillosas vistas panorámicas de San Miguel, San Vicente, La Catedral Metropolitana, Plaza Salvador del Mundo entre muchos otros. Fueron el escenario perfecto para la grabación y producción que estuvo a cargo de Héctor Mujica.

Ahora está trabajando en su nuevo disco que estará compuesto por 9 canciones y todas son compuestas por Guillén. El tema “Al fin mi tierra canta” es la número 6 del disco “Poco a poco hemos revelado cada canción del disco, en mi carrera he tenido la dicha de conocer a muchos productores además de adaptarme a los cambios tecnológicos y tendencias en la música”, comentó el cantautor.

Con 15 años de trayectoria en la música, su primer disco lo lanzó en 2003, contando con más de 25 temas grabados. Tuvo la oportunidad de aperturar conciertos importantes en nuestro país como: Marc Anthony, Alex Syntek, Alex Ubago, Tiziano Ferro y Fonseca “Son escenarios que he podido compartir con el público de estos artistas y darme exposición en el país que es lo más importante”, declaró el cantante.

Rafa ha hecho diferentes giras participando así en el festival de música urbana en Venezuela, visitó medios de comunicación en Guatemala y a los hermanos lejanos en Los Ángeles, además de presentar su música a diferentes disqueras “Hay mucho camino por recorrer sigo aprendiendo mucho de cada oportunidad y mejorar la calidad de su música” detalló.

Todo el trabajo que realiza Rafa Guillén es para todos aquellos que lo han apoyado a lo largo de su carrera, la satisfacción de componer canciones para superar un sentimiento, para entretenerse o ponerla en cualquier tipo de evento, hacen que se sienta agradecido por su trabajo.

Si quieres enterarte de todo lo que hace el cantante búscalo en sus redes sociales en Facebook como: rafaguillenoficial, en Instagram: @rafaguillenoficial, Twitter: @rguillenoficial y sitio web: www.rafaguillenoficial.com

“En primer lugar darle las gracias a todas las personas que se han unido y han creído en este proyecto, a todos aquellos que me siguen dando ánimos para seguir haciendo música, los invito a que me sigan en mis redes sociales”, finalizó Rafa Guillén.