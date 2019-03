Siempre guapa en Vanity Hair

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Una nueva opción de belleza abrió sus puertas en el Centro Comercial Loma Linda, en Vanity Hair puedes sentirte como reina y lucir despampanante para esas ocasiones especiales o simplemente por que quieres un día para consentirte más que de costumbre.

Valeri Carrillo su propietaria nos comenta muy emocionada que se siente , muy satisfecha y orgullosa de este espacio exclusivo para la belleza, afirma que cada servicio es personalizado y será tendido por personal profesional.

Este salón de belleza es un sueño hecho realidad de una chica vinculada a la belleza desde hace años, siendo por mucho tiempo una de las modelos principales de los más importantes diseñadores de nuestro país, como lo es Willie Williams, además de continuar modelado prendas de boutiques prestigiosas de El Salvador.

En Vanity Hair encontrarás lo más reciente en tendencias de cabello, color y uñas, todos sus servicios están a la vanguardia de la moda internacional , pero von el toque que le luce a las salvadoreñas que les gusta lucir siempre bellas .

Durante su inauguración estuvieron presentes familia y amigos muy cercanos de Valeri que saben cuanto esfuerzo ha realizado por hacer realidad su sueño antes de cumplir los 30 años.

No duden en poner la confianza en esta chica que ha recorrido el mundo y tiene una visión muy aplica de la belleza y de lo que le queda bien a cada mujer .

Vanity Hair cuenta con amplios espacios en los que lo principal es la comodidad a la hora de estarte embelleciendo, las promociones semanales tampoco las debes dejar pasar, encuentra las actualizaciones y consejos en sus redes sociales; búscalos como Vanity Hair SV.

Horarios de atención de lunes a sábado de 7 a.m. a 6 p.m., está ubicado en C. C Loma Linda local 8D S. S