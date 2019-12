Quique Núñez: “El señor de los rodeos”

Iris Galvez

La banda y las rancheras son ritmos musicales que últimamente han alcanzado mucha fuerza en nuestro país, uno de los principales referentes en este ambiente es el reconocido locutor Quique Núñez, ya son veinticuatro años en cabina y diecisiete en los escenarios como cantante y presentador de jaripeos y rodeos.

Conozcamos más sobre el “señor de los rodeos”, este talento a base de trabajo y confianza en Dios se ha posicionado como un ícono de la Radio Ranchera, misma plataforma que le ha abierto puertas a nuevas experiencias y retos laborales y personales.

“Yo empecé en la radio gracias a mi hermano, él me llevaba a los eventos, tenia como 17 años y me gustó mucho el ambiente. Él me preguntaba si quería trabajar en la radio y yo con mucha ilusión le decía que si; para el jefe de esa época yo no tenia la voz adecuada para ser locutor, pero con el tiempo se fueron dando las oportunidades, después de tanta insistencia me dieron la oportunidad de practicar, fui asistente del jefe y así fue como inició mi carrera en esta radio ”nos comentó Quique.

“Cuando comencé ya como locutor hacia los turnos de fin de semana y de la madrugada, me gustaba hacer las cosas diferentes y me ponía a cantar debajo de las canciones que programaba, la audiencia me fue dando “paja” y se empezó a ser más fuerte lo de los jaripeos; al principio nos tocaba pagar las entradas y le solicitaba al presentador que me permitiera saludar ya que era locutor de Radio Ranchera” afirmó el locutor.

Trabajó duro para llamar la atención de los demás productores de los rodeos, empezaron a caer las llamadas para saber como se hacia para que el tuviera presencia en los eventos, las negociaciones iniciaban y de esa forma inició una nueva entrada económica y más acercamiento con el público que lo oía en sus turnos de Radio Ranchera.

Él ponía sus pistas y cantaba antes que iniciaran los rodeos, la gente le decía que lo hiciera durante los eventos, humildemente y con tono tranquilo afirma “gran cantante no soy, pero entretengo”; ya con tantos años en el ambiente agrega que el público salvadoreño es duro, difícil de sacarle aplausos es bien exigente, pero gracias a Dios logró llegar al gusto de los asistentes.

Su perseverancia, humildad y profesionalismo ha dado frutos en cada uno de sus proyectos pues ya lleva nueve años como director de Radio Ranchera.

Teniendo el papá que es de Santa Ana y la mamá de Chalatenango en la casa se escuchaba de toda música, pero había un cassette de Los Tigres del Norte que le gustaba mucho y lo oía hasta el cansancio, así como le fue gustando todo ese tipo de música.

Quique aclara que le gusta y escucha todo tipo de música, aunque particularmente disfruta mucho la banda y las rancheras.

En su etapa de cantante la mayoría de las canciones son cover, pero con su toque y las que tiene propias son de autores salvadoreños como Jhosse Lora, Luis Aragón, Carlos Fierro entre otros.

Al consultarle que le gusta más si la radio o los escenarios afirma que son dos experiencias muy diferentes, ambas gratificantes y con muchas sorpresas, lo bonito de haber llegado a la radio es que le ha permitido conocer muchos artistas, ha participado en eventos organizados por mexicanos, con público mexicano y con puros exponentes mexicanos de diferentes agrupaciones, siendo un gran reto, pues ellos son muy celosos con sus raíces, pero ha logrado la aceptación de los mismo y lo ha llenado de satisfacción.

Por más o menos seis meses tuvo la oportunidad de incursionar en una radio de la misma empresa, la 90.1 que era música dance, el fuerte era lo electrónico y le gustó mucho la experiencia, el iba de poner canciones muy norteñas como las de Vicente Fernández a programar canciones de La Cripta.

“Yo estudié ingeniería en sistemas” nos comentó cuando le preguntamos -¿qué le habría gustado ser si no se hubiera dedicado a la radio?- su onda siempre fueron las computadoras, trabajó en una empresa de mantenimiento de redes y hasta hacia software, “lo de la computación tiene un poco de lógica que me ha servido bastante en mi vida personal y profesional”; él ha disfrutado cada faceta de su vida y agradece a Dios cada uno de los retos que le han llego a su vida y que ha sabido superarlos airosamente.

Tiene sus fans de todas partes, unas arman calendarios como unas chicas de Italia, otra seguidora de Ilobasco ha mandado hacer unas figuras del locutor y cantante que le quedaría una a él y otra a ella, y cuando va los eventos hasta gallinas le han regalado.

“Antes mi apodo era sopita de gallina, bueno aun en algunos lados así me dicen porque cuando me preguntan ¿Quique que te podemos tener? yo les contesto, “vos teneme una sopita de gallina” me he vuelto catador de las sopas de gallinas en el país”.

El medio le ha permitido conocer a los artistas de moda de banda y rancheras, ha visitado hasta la casa de Edwin Luna en México, siempre que viene con la Trakalosa se miran y ahí mismo en la Radio Ranchera han compartido pupusas y le han gustado mucho.

Con respecto a su imagen afirma que le gusta estar a la moda con su ropa, utiliza mucho la marca de “El señor de los cielos” y algunas amistades le han regalado prendas muy “perronas”, que es el calificativo más usado en su entorno que hace referencia a chivo o bonito.

Quince pares de botas, setenta y cinco sombreros y muchas camisas con el estilo característico para el show es solo una parte de los atuendos que utiliza en las presentaciones, aun que también asegura que en su vida cotidiana le gusta mantener una imagen relajada acorde a la ocasión.

Entre los proyectos que tiene en mente está lanzar su línea de ropa acorde al estilo, seguir haciendo música y continuar en el gusto de los salvadoreños.

El como locutor y cantante afirma que el éxito de este género figura en la juventud que se la ha inyectado a ámbito, las canciones pegajosas y son historias de la vida real.

Quique Núñez promete que el próximo año trae muchas sorpresas, continuará trabajando por mantener el cariño de su público y para quienes quieren seguirlo en sus redes sociales pueden darle seguir a sus perfiles en Instagram y Facebook para conocer más de las actividades en las que estará participando, lo encuentras como Quique Núñez.