¿QUÉ O QUIÉN SOY?

José David Balmores Beltrán, F.R.C. (2 y último)

(De la Revista El Rosacruz, Enero-Febrero-Marzo de 2014)

Las dificultades despiertan nuevas capacidades

Con cada nacimiento, nuestra mente “ordinaria” y consciente aparentemente olvida todo lo que fuimos en vidas anteriores; sin embargo, poseemos ese conocimiento “sintetizado” en nosotros mismos como capacidades, actitudes y potencialidades que cobran manifestación a través de la presente vida, y quizá esta sea una respuesta o explicación de niños prodigio que a temprana edad sobresalen en genialidad precoz en ciencia, arte, misticismo, deporte y otras disciplinas, sin otra explicación viable que una “probable” recapitulación de un conocimiento o capacidad desarrollada en vidas anteriores.

La vida, más que descubrir el mundo que nos rodea, nos da la oportunidad de descubrirnos a nosotros mismos; conocer nuestras características y potencialidades; nuestras posibles reacciones y acciones antes que acontezcan, y modificar, si no el impulso, la acción, si esta llegara a ser negativa o destructiva. La evolución inicia con el descubrimiento de quiénes somos, y continúa con la modificación de aquello que nos dificulta nuestro avance evolutivo en nuestra búsqueda de la perfección del ser.

Toda dificultad que se nos presenta en la vida actual es el catalizador que dispara nuevas capacidades y facultades que yacen ignoradas en nuestro interior, o que están por desarrollarse; los trabajos y personas que nos rodean en la vida presente, necesarios para alcanzar nuestra realización por medio del aprendizaje evolutivo.

Nuestro ser interior posee todo el conocimiento, no exactamente en palabras, sino “sintetizando la intención o propósito del mismo”; tal vez las características de “Juan Pérez” pudieran ser recordadas en la presente encarnación, pero para el “ser” no es importante recordar exactamente esta personalidad, sino las experiencia y capacidad que adquirió a través de ella; el alma no es ni se llama “Juan Pérez”; esta es una personalidad (máscara) virtual y temporal que existe mientras la presencia energética del alma esté presente en ese cuerpo físico y es a través de “Juan Pérez” que el alma adquiere ciertos conocimientos con propósitos evolutivos con la consiguiente ampliación de consciencia.

Concluyo sin terminar:

El encuentro final del Consciente y el Inconsciente

El consciente e inconsciente del hombre se encaminan cada vez más hacia su propio encuentro y realización, en un solo ser consciente; como de igual modo, el hombre en su andar evolutivo se encamina cada vez más a ser consciente de la consciencia cósmica, el Adán Kadmón en su reintegración al Padre o Dios… y sin embargo, y paradójicamente, siempre existirá un Dios delante de él, porque su evolución le abrirá gradualmente los ojos de su consciencia, hacia nuevos y lejanos horizontes por conquistar, y entonces comprenderá que el Dios que perseguía y ha alcanzado solo era una proyección, un tanto arquetípica, que moraba en su interior, de un Dios que se encuentra aún más allá de los límites del nuevo horizonte.

“El secreto se protege a sí mismo y se basa en la práctica y el espíritu”.

