¿Qué es la resistencia a la insulina?

Dra. Yanira Olmedo Centro Médico

“Bendición De Dios”

La insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa (o azúcar), que proviene de los alimentos, pueda entrar a las células y obtener energía para nuestro cuerpo. En las personas con diabetes tipo 2, existe una combinación de problemas.

En una persona con diabetes tipo 2 el cuerpo no produce suficiente insulina, por lo que una parte de la glucosa no puede entrar a las células. La glucosa se acumula en la sangre, causando niveles altos en la sangre. En algunos casos, la persona puede estar produciendo más insulina de lo normal para convertir la glucosa de los alimentos en energía. El páncreas esta trabajando de más para producir más insulina por que las células del cuerpo son resistentes a los efectos de la insulina. Es decir, a pesar de la presencia de insulina en la sangre, la glucosa no puede entrar a las células del cuerpo.

Los científicos no saben exactamente qué causa esta resistencia a la insulina, se cree que existen distintos defectos en el proceso de entrada de la glucosa a la células mediada por la insulina, que causan la resistencia a la insulina. Medicamentos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 se enfocan en diferentes áreas de interacción de la célula y la insulina para promover un mejor control de la glucosa en la sangre. Algunos medicamentos estimulan al páncreas a que produzca más insulina. Otros, ayudan al cuerpo a utilizar mejor la insulina combatiendo la resistencia a la insulina.

La actividad física también se ha visto que ayuda a que el cuerpo utilice mejor la insulina, disminuyendo la resistencia a la insulina, por eso es muy importante el ejercicio en el tratamiento de la diabetes.