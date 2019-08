¿Que es la hipnopedia?

¿Qué es la hipnopedia?

Consiste en hablarle a tu hijo o hija durante veintiún días seguidos, mientras duerme cuando ya esté en el sueño MOR (sueño profundo), que se logra aproximadamente dos horas después de que se ha dormido con un tono suave, el propósito que deseas que tu hijo logre y siempre terminar la frase con una palabra cariñosa, con un te quiero o un te amo.

Por ejemplo, si quieres que tu hija o hijo no sea agresivo, ni peleador con sus amiguitos o amiguitas cada noche te acercas a él o a ella y mientras duerme le susurras, “mi amor, mañana jugarás feliz, te divertirás compartiendo con tus compañeros, te amo mucho”.

¡¡¡Importante!!!

Cuando el niño está durmiendo, las palabras van directo al inconsciente, el cual escucha 1,000 veces más que el consciente.

Beneficios de la hipnopedia

Ayuda a equilibrar la energía emocional, espiritual y física.

Con esta herramienta podemos ayudarlos a que sean niñas y niños más seguros, felices y que se sientan tremendamente amados por sus padres o cuidadores.

Pongamos en práctica está bella técnica que trae enormes beneficios y nos permite tener más acercamiento con nuestros pequeños.

La tranquilidad de contar con herramientas para sanar

Para mí la hipnopedia representa una oportunidad de sanar algunos patrones que mi hijo ha percibido en nuestra forma de educarlo, su interacción conmigo, con su papá y con sus hermanos. Por más que hemos procurado darles a todos nuestros hijos amor y contención, soy consciente de que cometo errores y no siempre lo he logrado, y me da tranquilidad y esperanza contar con esta herramienta.

Limpia su cerebro de la televisión, la violencia o los comentarios destructivos y créale un sueño relajado, acompañando sus primeras horas de descanso. Hazlo con voz dulce y relajada… Te sentirás reconfortada tú también”.