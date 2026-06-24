Qalibaf y Araqchi mantienen conversaciones con el sultán de Omán sobre Estrecho de Ormuz

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TEHERÁN/Tasnim

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, se reunieron con el sultán Haitham bin Tariq de Omán en Mascate para discutir los últimos acontecimientos en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y cuestiones relacionadas con la gestión del estrecho de Ormuz.

Qalibaf, que encabeza la delegación negociadora de Irán, y Araqchi viajaron a Omán el martes como parte de la delegación iraní conocida como «Minab 168″ tras las conversaciones con Estados Unidos en Suiza.

La delegación llegó a Mascate a última hora del lunes y fue recibida en el aeropuerto por el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr Albusaidi.

Según la Agencia de Noticias de Omán (ONA), “El Sultanato de Omán y la República Islámica de Irán emiten una declaración conjunta en la que Omán reafirma su apoyo al Memorando de Entendimiento de ‘Islamabad’ firmado entre Estados Unidos e Irán, haciendo hincapié en la importancia de continuar el diálogo y la coordinación para apoyar su implementación exitosa”.

«Declaración conjunta: El Sultanato de Omán y la República Islámica de Irán, como los dos Estados ribereños del Estrecho de Ormuz, reafirman su firme compromiso de garantizar el paso seguro por el Estrecho en plena conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho internacional, al tiempo que subrayan su soberanía y sus derechos soberanos sobre sus respectivas aguas territoriales en el Estrecho. Ambas partes también deliberaron sobre asuntos relacionados con el Estrecho de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Memorando de Entendimiento de Islamabad», publicó ONA en su cuenta X.

«El Sultanato de Omán y la República Islámica de Irán afirman que todos los acuerdos relativos al Estrecho de Ormuz deben respetar plenamente la soberanía y los derechos soberanos de los dos Estados ribereños. Ambas partes renuevan su firme compromiso de preservar el Estrecho de Ormuz como un paso marítimo seguro y abierto para la navegación internacional, y subrayan la necesidad imperiosa de continuar la cooperación para reforzar la seguridad marítima, salvaguardar la libertad de navegación y mantener la estabilidad regional», añade el comunicado.

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