FMLN elige el 26 de julio como nueva fecha para sus elecciones internas

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a través de su Comisión Especial Electoral (CEE), anunció la reprogramación de sus elecciones internas para cargos de elección popular, debido a ajustes logísticos en el proceso.

Según el comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la nueva fecha establecida para la jornada electoral interna será el domingo 26 de julio de 2026.

En esta jornada podrán participar los afiliados del partido de izquierda en los 14 departamentos y 44 municipios del país; asimismo, la militancia en el exterior también formará parte del proceso por medio de la votación en línea.

La Comisión hizo el llamado a toda la militancia a participar activamente en este proceso interno. El FMLN inició desde el 18 de abril el proceso de recepción de solicitudes de inscripción de los interesados para participar en los cargos de: Presidencia y Vicepresidencia de la República; diputadas y diputados propietarios con sus respectivos suplentes, de acuerdo al número de escaños que se eligen en cada departamento; y alcaldes o alcaldesas con sus respectivos síndicos y regidores, con base a la distribución establecida por la Asamblea Legislativa.

Algunos funcionarios actuales ya anunciaron que participarán en las elecciones internas de su partido, tal es el caso de Simón Paz y Cayetano Cruz, concejales de San Salvador Centro y San Salvador Este, respectivamente. Para el caso de la Presidencia de la República, aún no se ha informado sobre un posible candidato.

Según el calendario electoral del TSE para los comicios de febrero de 2027, los partidos políticos tienen hasta el 29 de julio de 2026 para elegir a sus candidatos a la Presidencia, a la Vicepresidencia, a las diputaciones de la Asamblea Legislativa y a las alcaldías municipales.

Las elecciones internas del FMLN estaban previstas para realizarse el domingo 12 de julio, pero en esa fecha se desarrollarán las elecciones internas de Nuevas Ideas y de VAMOS en el oriente del país.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...