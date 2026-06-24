Portugal disipa dudas con goleada y récord de Cristiano

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Portugal encendió la fiesta mundialista con goleada de 5-0 a Uzbekistán y silenció cualquier duda sobre su candidatura, con un doblete incluido de Cristiano Ronaldo quien se convirtió en el primer jugador en marcar en seis mundiales.

La selección de Portugal consiguió mucho más que una victoria abultada ante Uzbekistán y es que con el doblete Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo diferentes: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y ahora Norteamérica 2026.

La ventaja llegó temprano para la selección lusa, apenas a los 6′, Cristiano Ronaldo rompió el cero a cero, con la jugada que nació por la banda derecha, donde Pedro Neto encontró a João Cancelo para hacer pared, el lateral portugués devolvió el balón a Cristiano y este no perdonó para el 1-0.

A los 17′ apareció Nuno Mendes con un golazo de tiro libre que dejó sin opciones al guardameta uzbeko y amplió la ventaja a 2-0 para encender la fiesta en Houston.

Antes del descanso, Cristiano Ronaldo volvió a hacerse presente en el marcador. A los 39′, el capitán portugués aprovechó un pase filtrado de Bruno Fernandes y definió con carácter para firmar su doblete y el 3-0.

El cuarto gol llegó a los 60′, cuando Uzbekistán se equivocó tras córner y el balón terminó en propia puerta.

La cereza del pastel la puso Rafael Leão a los 87′. El delantero del AC Milan aprovechó un balón suelto dentro del área y lo envió al fondo de la red para sellar el 5-0 final con el que Portugal despejó cualquier duda en la Copa del Mundo y demostró que también está para competir en la competencia más importante de fútbol.

Croacia consigue su primer triunfo a costa de Panamá

Croacia consiguió su primera victoria en la Copa del Mundo al imponerse por la mínima ante una aguerrida Panamá, que tuvo momentos de lucidez, pero que terminó cayendo por el solitario gol de Ante Budimir.

En las estadísticas, Croacia registró un 59% de posesión frente al 41% del conjunto canalero. Ambos equipos realizaron seis remates, el cuadro de CONCACAF solo logró uno a puerta y los europeos dos a los tres palos.

El empate sin goles se rompió a los 54′. Josip Stanišić condujo por la banda derecha y envió un centro para Ante Budimir, quien apareció en el área y empujó el balón al fondo de la red para darle la ventaja al conjunto croata.

Con el cierre de la segunda jornada del Grupo L, Inglaterra y Ghana comparten el liderato con cuatro puntos, luego de una victoria y un empate. Croacia quedó en la tercera posición tras su triunfo sobre Panamá, mientras que los canaleros continúan en el fondo de la tabla sin unidades.

Ghana frena a Inglaterra para sumar un punto de oro ante los ingleses

Inglaterra no pasó del empate sin goles ante Ghana, un punto de oro para el cuadro africano que igualó en unidades a los ingleses en el Grupo L.

Con el 79% de posesión ante el 21% de las Estrellas Negras, el conjunto inglés dominó el encuentro en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, pero no encontró lo necesario para romper el empate y adueñarse del grupo L.

En las estadísticas dominaron los ‘Three Lions’, con 19 remates totales, tres de ellos a puerta. Ghana, por su parte, registró apenas dos disparos, uno de ellos entre los tres palos.

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