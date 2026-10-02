PROVIDA fortalece la gestión comunitaria del agua y la organización en su 42 aniversario

Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PROVIDA conmemora durante octubre sus 42 años de trabajo junto a comunidades salvadoreñas, donde ha promovido procesos de organización, participación y defensa de derechos para mejorar las condiciones de vida de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Desde su fundación en 1984, PROVIDA ha desarrollado acciones vinculadas con la salud integral, la gestión comunitaria del agua, la prevención de riesgos, la resiliencia frente al cambio climático, el desarrollo territorial y el fortalecimiento de organizaciones comunitarias, bajo enfoques de derechos, género y generacional.

Como parte de las actividades impulsadas en este aniversario, la organización desarrolla una campaña para promover el ahorro y la eficiencia energética. En este marco, realizó la entrega e instalación de 12 luminarias LED solares en coordinación con la Asociación de Mujeres de Sumpul Chacones, Solidaridad Internacional-Andalucía y con apoyo económico de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Según PROVIDA, la utilización de energía solar permitirá reducir el consumo eléctrico, contribuir al cuidado del medioambiente y mejorar las condiciones de seguridad en calles y espacios comunitarios.

El trabajo de PROVIDA también incluye el acompañamiento a organizaciones de mujeres en sus procesos de planificación y fortalecimiento institucional.

Junto a la Asociación de Mujeres de Guarjila (ASMUSEG), se desarrolló el primer taller para la elaboración de un plan estratégico con una proyección de cinco años. La jornada permitió revisar los antecedentes y la trayectoria de la organización, además de trabajar en la definición de sus valores, misión y visión.

Las participantes también realizaron un análisis FODA para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como base para establecer las prioridades y líneas estratégicas que orientarán el trabajo de la asociación durante los próximos años. La actividad contó con el apoyo de Solidaridad Internacional-Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla.

Asimismo, PROVIDA acompañó a la Asociación de Mujeres Chalatecas (ASMUCHAL) en el desarrollo de un festival artístico destinado a promover la participación de más mujeres de las comunidades y fortalecer los vínculos entre integrantes de la organización.

El encuentro incluyó presentaciones musicales, espacios de memoria y reflexión, así como actividades relacionadas con salud mental y movimiento. Al cierre, la presidenta de ASMUCHAL compartió la historia y los orígenes de la organización.

Otro de los ejes de trabajo de PROVIDA es el reconocimiento del agua como un derecho humano y de las comunidades como actores fundamentales en su gestión, por lo que desarrolló una jornada de trabajo para realizar un diagnóstico de necesidades de cinco sistemas comunitarios de agua ubicados en las comunidades La Ceiba, Los Ramírez, El Jícaro, Las Minas y Arcatao.

La organización señaló que este proceso busca brindar herramientas a las estructuras comunitarias para que puedan elaborar sus propios perfiles de proyectos y avanzar hacia una mayor capacidad de autogestión.

La actividad forma parte del proyecto “Gobernanza inclusiva del agua y su gestión integral en Chalatenango Sur”, desarrollado con el acompañamiento de Solidaridad Internacional-Andalucía y el apoyo económico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Salud y derechos de las mujeres

Dentro de su trabajo en salud comunitaria, PROVIDA también ha contribuido a la prevención del cáncer de mama mediante jornadas médicas para la realización de mamografías dirigidas a mujeres del distrito de Suchitoto, Cuscatlán Norte.

La iniciativa se desarrolla en coordinación con la Asociación de Mujeres ASOMUS, con apoyo del Colectivo El Salvador-Elkartasuna.

Estas acciones forman parte del enfoque de la organización en materia de derechos sexuales y reproductivos y de su apuesta por acercar servicios de salud a mujeres de comunidades con mayores condiciones de vulnerabilidad.

PROVIDA sostuvo que su trabajo busca contribuir a la construcción de una sociedad saludable y resiliente mediante procesos participativos de organización, educación y fortalecimiento de capacidades, en coordinación con actores locales y nacionales.

En el marco de sus 42 años, la asociación reafirma su apuesta por la justicia social, la reducción de las brechas entre hombres y mujeres y la promoción de un modelo de desarrollo sustentable, justo y equitativo, especialmente para las poblaciones que enfrentan mayores dificultades para acceder a bienes y servicios.