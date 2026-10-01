Las Jornadas de Trabajo

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Dagoberto Flores

Durante veinticuatro años trabajé en una compañía de tecnología, en una de sus plantas de producción. El salario era bueno y el horario de trabajo, me imagino que puedo decirlo con propiedad, era muy conveniente.

Como era una planta de producción, la planta operaba las 24 horas del día. No había descanso para la producción, ni para las máquinas que operaban ahí. El horario de los trabajadores se tenía que ajustar a esa realidad.

Desconozco desde cuando se originó ese ritmo de trabajo y nunca en realidad me importó averiguarlo. A lo que si me acostumbré fue al ritmo que iba más o menos así:

Habían cuatro turnos de trabajo, el 4, 5, 6 y 7. Me imagino que los turnos 1, 2 y 3 eran utilizados en otras rutinas.

Los turnos 4 y 5 eran los «front end» o inicio de semana y los otros dos eran los «back end», los de final de semana. Como la semana inicia el domingo, los turnos 4 y 5 comenzaban ese día y dependiendo si la semana era larga o corta, trabajaban un miércoles si, otro miércoles no.

Los turnos 6 y 7, los «back end», en la semana larga comenzaban los días miércoles y en la semana corta comenzaban los jueves. Su jornada terminaba el día sábado.

Como había que cubrir las 24 horas, cada turno trabajaba 12 horas, y una media hora más que servía para que el turno saliente diera el «passdown», informe al turno entrante.

Los turnos «front end» siempre trabajaban los domingos y los «back end» siempre trabajaban los sábados.

El cálculo del salario se hacía de la forma siguiente:

En las semanas cortas, las primeras 8 horas se pagaban a tiempo regular, y las otras 4 horas se pagaban a tiempo y medio. La media hora de «passdown» se compensaba con la media hora de comida. En total el trabajador hacía, en la semana corta, un total de 36 horas trabajadas.

En las semanas largas, igual que a la semana corta, las primeras 8 horas eran tiempo regular, las 4 horas restantes, tiempo y medio y, esto es importante, las horas trabajadas después de las 40, eran tiempo doble. La semana larga tenía un total de 48 horas.

Quienes trabajaban en el frente de semana, trabajaban de domingo a martes en la semana corta, y de domingo a miércoles en la semana larga. Los turnos opuestos trabajaban de miércoles a sábado en la semana larga, y de jueves a sábado en la semana corta.

Los turnos pares: 4 y 6, trabajaban de 7am a 7:30pm y los turnos impares: 5 y 7, de 7pm a 7:30am. Importante decir que los turnos impares tenían un 18% de incremento en su salario por el trabajo nocturno.

En más de alguna ocasión tuve la intención de buscar un trabajo en el turno 1 dentro de la misma companía, pero el pensar que trabajar cuatro días para descansar tres, y luego trabajar tres para descansar cuatro, era como tener una mini vacación cada dos semanas.

Escribo esto porque ahora en El Salvador se discute sobre la jornada de trabajo. No emito opinión sobre la propuesta existente, sólo expongo mi experiencia.

Otra cosas que hizo la empresa es el cambio sobre las horas de fiestas. Esto se entiende porque en un país donde su población está integrada por inmigrantes de muchos países no todos celebran sus fiestas en las mismas fechas.

Así fue como un salvadoreño, por ejemplo, que quisiera celebrar el 6 de Agosto por ser las fiestas del patrono de su país, podía tomarse ese día como «holiday» o día de fiesta. Otro trabajador inmigrante que no celebrara el «Thanksgiving» o Día de Acción de Gracias, podía no tomárselo porque no le significaba nada y en su lugar tomarse el día que tuviera más significado para él, ya fuera por su religión o por su lugar de origen.

Pienso que esto último en El Salvador no es de mucha importancia ya que la mayoría de los trabajadores son salvadoreños, pero si hubiera algún extranjero se pudiera estudiar una posibilidad parecida.

No sé si la nueva propuesta de horario en El Salvador incluye el pago de horas extras después de las 8 horas de trabajo regular.

Hay que recordar que as 8 horas de trabajo son una conquista del movimiento obrero, con fuerte participación de trabajadores inmigrantes en Chicago, quienes cada 1 de mayo son recordados. y por quienes cada 1 de Mayo, los trabajadores marchan en las calles rememorando la fecha, aunque la memoria de esos mártires no se traiga a cuenta.

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