Díaz-Canel evalúa el impacto social de los cambios económicos

Compartir

La Habana/Prensa Latina

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo un encuentro con representantes de organismos, instituciones, asociaciones, líderes barriales y otros actores vinculados directamente a las Transformaciones Económicas y Sociales que se ejecutan hoy.

Durante el intercambio, el mandatario reiteró la premisa de que para el Gobierno, el crecimiento económico carece de sentido si no tiene un impacto directo en el desarrollo social, según un reporte publicado en la página web de Presidencia.

​ «Para nosotros no tiene sentido generar riqueza económica si no impacta y apoya a los programas sociales, y, sobre todo, si esa riqueza no se distribuye bajo un concepto de justicia social», sostuvo Díaz-Canel.

​ Puntualizó que es precisamente la justicia social lo que otorga carácter socialista a las 176 Transformaciones Económicas y Sociales que implementa el país.

​ «La justicia social es lo que nos diferencia de las políticas de choque del capitalismo; esas que adoptan quienes nos agreden, nos bloquean y nos imponen un cerco energético», reflexionó el jefe de Estado.

​ En la reunión se destacó el protagonismo del pueblo y sus organizaciones de base en la aplicación de estos cambios dentro de las comunidades, así como la responsabilidad social que deben asumir los actores económicos estatales y no estatales.

​ El presidente de la República recalcó que estas transformaciones han seguido un proceso de debate que inició con la militancia del Partido y de la Unión de Jóvenes Comunistas, y se extiende a centros laborales y comunidades donde las organizaciones barriales desempeñan un papel fundamental.

​ Respecto a la importancia del control y la participación popular, Díaz-Canel subrayó que las instituciones vinculadas al ámbito social deben garantizar que la flexibilización económica no profundice las desigualdades y que los cambios estructurales beneficien a los sectores más vulnerables.

​ El también primer secretario del Partido Comunista de Cuba insistió en que todos los actores deben comprender su rol y aporte en la defensa de la justicia social.

​«Ninguna institución debe limitarse a su función específica; es necesario integrarse a una red de articulación con el resto para alcanzar verdaderamente la justicia social», recalcó.

En opinión del mandatario, la clave radica en la coordinación interdisciplinaria a todos los niveles, desde el nacional hasta el comunitario, y enfatizó que «el anhelo por la justicia social no puede quedarse solo en el discurso».

Planteó además un conjunto de conceptos para orientar el trabajo cotidiano en los barrios e instó a enfocar los esfuerzos en las personas con mayores necesidades mediante una atención diferenciada.

​ En cuanto a los actores económicos —tanto estatales como privados—, aclaró que no pueden considerarse únicamente como entes financieros, sino también como actores sociales.

​ Díaz-Canel indicó que otro principio ineludible del proceso es que «la protección social debe ser accesible y no burocrática», al tiempo que advirtió que no debe prometerse lo que no pueda cumplirse por falta de recursos.

​ Finalmente, aseguró que estos espacios de diálogo resultan estimulantes y demuestran que, aun bajo los efectos del prolongado bloqueo y el cerco energético impuesto por Estados Unidos, el país trabaja de forma continua por construir una sociedad mejor.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...