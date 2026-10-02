Ronal Umaña: vivimos entre la realidad social y el discurso oficial

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El analista político Ronal Umaña sostuvo en el programa Encuentro con Julio Villagrán que temas como la contaminación ambiental, la pobreza, la situación de los servicios públicos y el crecimiento de la deuda pública forman parte de una realidad que, a su juicio, permanece relegada frente a la propaganda oficial.

Umaña planteó que en la política salvadoreña existe una diferencia entre lo que denominó “la fantasía” y “la realidad”. Como ejemplo de esta última mencionó la contaminación del río Grande de San Miguel, donde, según expuso, existen varios kilómetros afectados por acumulación de basura.

“Es la realidad de lo que está pasando”, afirmó el analista, al señalar que la contaminación de los recursos hídricos tiene consecuencias directas para las comunidades que dependen de ellos. También manifestó preocupación por el estado del río Lempa, al que consideró fundamental para el país.

Pobreza y crecimiento económico

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la situación económica de los hogares. Umaña cuestionó que los indicadores de crecimiento económico sean suficientes para explicar las condiciones en que vive la población. De acuerdo con las cifras oficiales, en el segundo trimestre de 2026 hubo un crecimiento económico de 5.1 %.

El analista hizo referencia a cifras que muestran un crecimiento de la economía y contrastó ese comportamiento con la situación de las familias que enfrentan dificultades para adquirir alimentos y cubrir sus necesidades básicas.

Su argumento central fue que el crecimiento económico no necesariamente se traduce, de manera automática, en mejores condiciones de vida para todos los sectores. En ese sentido, planteó la necesidad de observar otros indicadores, particularmente los relacionados con pobreza, empleo y seguridad alimentaria.

Umaña también se refirió a la pobreza extrema en los departamentos del país y mencionó particularmente a Cabañas y Morazán. A su juicio, estos datos deben ser considerados al momento de evaluar los resultados de las políticas públicas.

Educación y servicios públicos

La situación de la infraestructura educativa fue otro de los temas señalados. Umaña cuestionó el contraste entre los anuncios oficiales sobre inversión en educación arriba del 8 % del presupuesto nacional del próximo año y las denuncias de docentes y comunidades sobre centros escolares que continúan pendientes de reconstrucción o reparación.

Durante la conversación se mencionaron casos de escuelas que, después de ser cerradas con el argumento de que serían reconstruidas, continúan sin recibir las obras anunciadas. El analista sostuvo que algunas comunidades han tenido que buscar espacios alternativos para que los estudiantes puedan recibir clases.

En materia de salud, Umaña afirmó que persisten dificultades relacionadas con la atención médica y el acceso a medicamentos. Estos señalamientos fueron incorporados a su crítica general sobre la diferencia entre los anuncios gubernamentales y las experiencias que enfrentan sectores de la población.

El peso de la deuda

El analista manifestó preocupación por el volumen de recursos que el Estado deberá destinar al pago de la deuda y sus intereses.

Según lo expuesto durante el programa, el país enfrenta compromisos financieros que implican una fuerte presión sobre las finanzas públicas. El analista cuestionó además la falta de claridad que, desde su perspectiva, existe sobre el destino de determinados recursos obtenidos mediante endeudamiento.

Hasta la fecha, la deuda pública alcanza los 35 mil millones de dólares, de los cuales, 15 mil millones se han adquirido en los siete años de gobierno de Nayib Bukele.

El planteamiento se relaciona con una preocupación más amplia sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad del Estado para continuar financiando programas, servicios e inversiones mientras debe atender crecientes obligaciones financieras.

Publicidad y debate político

Umaña también cuestionó el volumen de recursos destinados a comunicación y publicidad gubernamental. Afirmó que existe una inversión de cerca de 80 millones de dólares para promover la imagen de la administración y contrastó ese gasto con las necesidades existentes en áreas como salud y educación.

Sus declaraciones forman parte de una crítica política más amplia al manejo de la comunicación oficial y a la construcción de un relato sobre los resultados gubernamentales.

El analista consideró que la discusión pública no debería limitarse a los mensajes difundidos por las autoridades, sino incorporar indicadores sociales y económicos que permitan evaluar las condiciones concretas de la población.

Libertades y situación de los detenidos

La entrevista también abordó la situación de las libertades públicas y de personas privadas de libertad. Umaña cuestionó el funcionamiento de la justicia y expresó preocupación por personas detenidas que, según sus señalamientos, enfrentarían problemas de salud o dificultades para acceder a una atención adecuada.

En este contexto mencionó casos de personas detenidas y sostuvo que debe garantizarse el debido proceso y la atención médica para quienes se encuentran bajo custodia del Estado. Concretamente se refirió a Ruth López, Enrique Anya y “Pepe”.

El analista vinculó estas preocupaciones con un llamado a recuperar la discusión sobre derechos, justicia y dignidad humana. “Nos han robado la justicia y la libertad”, dijo.

Una realidad que demanda respuestas

Al final de su intervención, Umaña insistió en que los problemas económicos y sociales no pueden ser ocultados permanentemente mediante campañas de comunicación.

Para el analista, la contaminación de los ríos, la pobreza, las dificultades en educación y salud, el endeudamiento y las denuncias relacionadas con la galopante corrupción y la justicia constituyen asuntos que requieren respuestas concretas.

La evaluación de un país debe realizarse a partir de las condiciones reales en que vive su población y no únicamente de los discursos políticos fantasiosos, dijo. “Vivimos entre la realidad y la fantasía”, resumió Umaña durante la entrevista, al advertir que, más allá de los mensajes oficiales, los problemas cotidianos terminan imponiéndose en la vida de las comunidades.

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