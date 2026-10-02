Asamblea autoriza permanencia de FAES en Haití para misión de seguridad

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial Transitoria para la Participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití.

Es de recordar que, en 2024, El Salvador se incorporó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en el país caribeño. Sin embargo, en 2025, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la resolución 2793, autorizó el cambio de la MMAS a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), un nuevo mecanismo de seguridad para Haití.

Debido a este cambio, la Asamblea Legislativa aprobó la nueva ley transitoria, lo que permitirá a El Salvador seguir con su participación en la misión internacional.

La colaboración del contingente salvadoreño incluirá personal militar y civil, así como aeronaves y otros recursos, según las necesidades de la misión y las capacidades de la Fuerza Armada.

La ley establece que el apoyo de El Salvador tendrá una duración inicial de 12 meses, contados a partir de este 2 de octubre de 2026. Sin embargo, este período podrá extenderse mientras continúe la misión internacional o cuando sea necesario.

La normativa también establece que los integrantes del contingente salvadoreño deberán respetar las leyes y costumbres de Haití y cumplir las reglas establecidas para la misión internacional.

Además, El Salvador mantendrá su jurisdicción sobre el personal que envíe a la misión; es decir, que el país conservará la autoridad legal sobre sus integrantes, de acuerdo con los tratados internacionales correspondientes.

Las compras que realice el Ministerio de la Defensa Nacional para equipar, entrenar y preparar al personal, así como para enviarlo a la misión, no estarán sujetas a la Ley de Compras Públicas.

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