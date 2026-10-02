Asamblea prorroga por un año más el subsidio al transporte

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa prorrogó, hasta el 31 de diciembre de 2027, los efectos de la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Tipo Colectivo y Masivo.

La normativa establece regulaciones para contribuir a mantener estable el monto del pasaje que pagan los usuarios del transporte público colectivo y masivo, así como garantizar que el servicio se preste con continuidad, regularidad y uniformidad, sin alterar la tarifa autorizada.

Según el oficialismo, la medida tiene como fin “contribuir” en la economía de las familias salvadoreñas que hacen uso de este servicio para movilizarse a diferentes puntos del país.

El marco legal aprobado también establece que la inscripción de las cajas únicas registradas ante la Dirección General de Transporte Terrestre mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre del próximo año.

Es de recordar que la normativa fue emitida mediante el Decreto Legislativo n.° 257, de diciembre de 2021, con efectos hasta el 31 de diciembre de 2022. Posteriormente, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de prórrogas, siendo la primera en diciembre de 2022, la segunda en abril de 2024 y la tercera en agosto de 2025, cuya vigencia concluía el próximo 31 de diciembre.

Esta medida vencía hasta el 31 de diciembre de este año, pero el oficialismo la prorrogó tres meses antes y vía dispensa de trámite, es decir, sin discusión sobre el tema.

El gremio de transportistas ha denunciado recientemente incumplimiento por parte del Gobierno sobre la entrega del subsidio; además, han pedido que se revise y analice un incremento al cobro del pasaje, ya que estos costos rondan desde hace más de 20 años.

Los salvadoreños pagan $0.20 centavos en la tarifa del transporte público urbano.

La ley en cuestión establece una contribución de $0.10 en la compra de cada galón de combustibles; lo que se recauda es transferido al Fondo General y, luego, Hacienda lo distribuye al Ministerio de Obras Públicas y Transporte para que realice las transferencias en concepto de subsidio.

Este subsidio se encuentra vigente desde 2007; el monto de compensación económica mensual es de $500 a autobuses y $250 a microbuses.

Según informó el ministro de Hacienda, para 2027 se ha programado $70.7 millones al transporte colectivo.

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