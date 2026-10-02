Educación tendrá $3,400 millones en 2027 mientras que a Seguridad y Defensa se le recortan $40 millones

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Educación tendrá una asignación de $3,416 millones para 2027, según informó el ministro de Hacienda, Jerson Posada, durante la presentación del Presupuesto General del Estado 2027, el cual asciende a $12,421. Un 17 % más que el presupuesto aprobado de 2026.

Fue la noche de este miércoles cuando la Asamblea Legislativa recibió el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado, presupuestos especiales y autónomas 2027. Este Plan de Gastos tendrá una brecha presupuestaria de $515 millones, los cuales se asignan al MINED para completar su presupuesto.

El proyecto de Presupuesto General del Estado 2027 asciende a $12,421 millones, esto equivale a un 17.7 % más de los $10,555.6 millones aprobados para 2026. En concreto, se aumenta en $1,856 millones.

Para el ramo de Salud se contará con un presupuesto de $1,493.1 millones, un incremento de $147 millones, respecto al presupuesto aprobado para 2026.

Los legisladores, además, también obtuvieron la propuesta de la Ley de Salarios para el ejercicio fiscal del próximo año. Posada informó que, nuevamente, no se contempla la contratación de nuevo personal.

El ministro entregó el documento e informó a los parlamentarios que los gastos estatales serían centrados en el área de educación, debido a que la principal inversión es en niños y jóvenes.

El monto para el próximo año destina una inversión “sin precedente”, según destacó Posada, ya que para dicha área corresponderá $3,416 millones, más del doble que el Presupuesto aprobado en 2026, el cual fue de $1,641,150,290.

Según las autoridades de Gobierno, dicho presupuesto tiene un “fuerte impacto social y una inversión récord en la educación salvadoreña”, ya que el monto de esta inversión representa el 8.1 % del Producto Interno Bruto (PIB).

El ministro explicó que habría una reorientación estratégica de $40 millones al Ministerio de Educación, provenientes de los ramos de Seguridad y Defensa. Los fondos que eran destinados para armamentos ahora serán para implementos para niños y jóvenes.

Por lo que para el 2027, se reducen $20 millones al presupuesto del Ministerio de Justicia y $20 millones del Ministerio de la Defensa. Al Ministerio de Seguridad se le asignan $682,585,525, mientras que la Defensa Nacional tendrá $314,596,852.

Según dijo el ministro de Hacienda, con esta reorientación de recursos no se ve afectada la operatividad y efectividad de estas instituciones, en virtud de los logros ya alcanzados en la estrategia de seguridad del país.

El funcionario de Hacienda comentó que entre las medidas de austeridad se mantiene la suspensión de incrementos salariales, así como las nivelaciones económicas, para empleados públicos. Además, el congelamiento y creación de nuevas plazas en los tres órganos de Estado y autónomas.

Sobre el detalle al rubro de Educación, Posada detalló que se disminuiría la brecha digital en los centros escolares, con una asignación de $415 millones, ya que contempla la entrega de tablets y computadoras, conectividad a Internet, fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la utilización de Inteligencia Artificial.

De acuerdo al titular, la inversión en proyectos de educación estaría distribuida de la siguiente forma: $415 millones en entrega de computadoras y tablets, conectividad en las escuelas y la integración de la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje. $562 millones para infraestructura escolar, que incorpora $300 millones al Ministerio de Educación, $100 millones a Obras Públicas y $112 a la DOM, para el programa de Dos Escuelas por Día.

Asimismo, se asignan $134 millones para la entrega de uniformes, zapatos y útiles escolares, $117.6 millones para el programa Mi Nueva Escuela, $55.3 millones para el programa de Trayectorias Educativas Completas y su Resiliencia al Cambio Climático, $23 millones para el financiamiento de la reducción de la brecha digital, $33 millones para el programa de Conectividad Escolar, $90 millones para la entrega de becas universitarias y $56 millones para el fomento de la cultura y el arte.

Subsidios

Posada señaló que el presupuesto mantendría fondos para programas de apoyo a las familias y sectores productivos, con un monto de $258.9 millones. De esa cifra, el Gobierno destinará $54 millones para gas propano, $64.1 millones para energía eléctrica, $70.7 millones para el transporte colectivo y $60.8 millones para fortalecer los agromercados y las centrales de abasto en todo el país, así como la producción de alimentos, mediante la entrega del bono agrícola con $59 millones.

Posada añadió que se apoyarán proyectos de infraestructura para impulsar la economía, la inversión privada y la generación de empleo. Entre estos destacó que se destinarán $69 millones para la ampliación del viaducto Francisco Morazán, en el tramo de la carretera Los Chorros y $3 millones para la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador.

Además, $58.97 para la construcción y el equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, $31 millones para la construcción del baipás de Apopa, $22 millones para la fase 2 de Surf City; $146 millones para el Programa de Obras Municipales para infraestructuras diversas a nivel nacional, a cargo de la DOM, y $150 millones para el programa Doctor SV.

El titular de las finanzas públicas añadió que no se contempla la creación de nuevos impuestos ni el incremento de los actuales.

Ingresos del Estado

En cuanto a la composición de ingresos para el año 2027, se proyecta que los corrientes ascenderán a $10,419 millones, con un incremento de $1,266 millones, equivalente a un 13.8 % con relación al año 2026.

Sobre los ingresos tributarios, se espera que alcancen $9,569 millones, con un incremento de $1,220 millones.

“Los excelentes resultados en la reclusión tributaria y las acciones de modernización implementadas desde el Ministerio de Hacienda como son la digitalización de los procesos tributarios la factura electrónica planes de fiscalización entre otros”, finalizó el funcionario.

El proyecto de Presupuesto será trasladado a la Comisión de Hacienda para analizar las proyecciones de ingresos y gastos y conocer las asignaciones propuestas para las instituciones, programas y proyectos contemplados para el otro año.

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