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Protestan ante el Congreso de Chile contra plan del gobierno de Kast

Redacción Nacionales 20 mayo, 2026 Latinoamerica, Portada Comentarios desactivados en Protestan ante el Congreso de Chile contra plan del gobierno de Kast 223 Vistas

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Santiago de Chile/ Prensa Latina

Cientos de manifestantes se concentraron este martes ante la sede del Congreso en Valparaíso para rechazar el Proyecto de Reconstrucción presentado por el Gobierno chileno que rebaja impuestos a los ricos, al tiempo que recorta programas sociales.

La movilización, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada, entre otras, coincidió con el debate en la Cámara de Diputados de la también conocida como “megarreforma” o “ley miscelánea”.

Esta iniciativa incluye en un mismo plan la reconstrucción de las viviendas afectadas por incendios forestales junto a otras 40 medidas, entre ellas la disminución de los tributos a las grandes empresas del 27 al 23 por ciento, lo cual afectará las arcas del Estado.

“Luchar, crear, poder sindical”, coreaban los participantes en la manifestación, que congregó a trabajadores de la salud y la educación, principalmente.

“Se trata de una reforma tributaria regresiva que beneficiará al uno por ciento de las personas de mayores ingresos y debilitará el Estado”, advirtieron oradores en el acto.

Señalaron que la reducción de la recaudación fiscal golpeará áreas como salud, educación, protección social y políticas públicas.

Dentro de los programas impactados por los recortes figuran el de alimentación en las escuelas implementado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Estamos hoy día enfrentando en el Congreso un proyecto de ley, una reforma tributaria regresiva, que es un regalo a las grandes fortunas, y un plan para desmantelar el Estado y programas sociales, denunció el diputado Luis Cuello, del Partido Comunista.

Los debates de la megarreforma en la Cámara Baja se extendieron durante ocho horas y continuarán mañana, cuando se espera sea sometida a la votación del plenario.

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