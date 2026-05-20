Protestan ante el Congreso de Chile contra plan del gobierno de Kast

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Santiago de Chile/ Prensa Latina

Cientos de manifestantes se concentraron este martes ante la sede del Congreso en Valparaíso para rechazar el Proyecto de Reconstrucción presentado por el Gobierno chileno que rebaja impuestos a los ricos, al tiempo que recorta programas sociales.

La movilización, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada, entre otras, coincidió con el debate en la Cámara de Diputados de la también conocida como “megarreforma” o “ley miscelánea”.

Esta iniciativa incluye en un mismo plan la reconstrucción de las viviendas afectadas por incendios forestales junto a otras 40 medidas, entre ellas la disminución de los tributos a las grandes empresas del 27 al 23 por ciento, lo cual afectará las arcas del Estado.

“Luchar, crear, poder sindical”, coreaban los participantes en la manifestación, que congregó a trabajadores de la salud y la educación, principalmente.

“Se trata de una reforma tributaria regresiva que beneficiará al uno por ciento de las personas de mayores ingresos y debilitará el Estado”, advirtieron oradores en el acto.

Señalaron que la reducción de la recaudación fiscal golpeará áreas como salud, educación, protección social y políticas públicas.

Dentro de los programas impactados por los recortes figuran el de alimentación en las escuelas implementado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Estamos hoy día enfrentando en el Congreso un proyecto de ley, una reforma tributaria regresiva, que es un regalo a las grandes fortunas, y un plan para desmantelar el Estado y programas sociales, denunció el diputado Luis Cuello, del Partido Comunista.

Los debates de la megarreforma en la Cámara Baja se extendieron durante ocho horas y continuarán mañana, cuando se espera sea sometida a la votación del plenario.

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