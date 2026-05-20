Gobierno de Ecuador declara alerta amarilla por fenómeno El Niño

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Quito/Prensa Latina

El Gobierno de Ecuador informó ayer sobre la declaratoria de alerta amarilla en 17 provincias ante la posible evolución del fenómeno climático El Niño y su impacto en el territorio nacional.

La medida fue adoptada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) con base en informes técnicos del Comité Nacional de Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen) que advierten sobre un evento de intensidad muy fuerte en los próximos meses.

La alerta rige para 143 cantones y 491 parroquias ubicadas, en su mayoría, por debajo de los mil 500 metros sobre el nivel del mar, zonas históricamente vulnerables a inundaciones, deslizamientos y otros efectos asociados a este evento climático.

Las provincias incluidas en la declaratoria son Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La SNGR aclaró que la resolución no constituye una confirmación oficial de la presencia de El Niño, sino una acción preventiva para fortalecer la capacidad de respuesta institucional.

Entre las disposiciones se ordena a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, es decir, prefecturas y municipios, activar los Comités de Operaciones de Emergencia, actualizar los planes de contingencia y reforzar las medidas de protección a la población.

En paralelo, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) recopila información en 26 estaciones frente a la costa continental como parte del monitoreo de El Niño.

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