Protección Civil inicia Plan Belén 2016 para festividades de Navidad y Año Nuevo

La Comisión Nacional de Protección Civil inició este día el Plan Belén 2016, que tiene como objetivo brindar prevención, auxilio y seguridad en Navidad y Fin de Año a las familias salvadoreñas.

El Secretario Para Asuntos de Vulnerabilidad y Director de Protección Civil Jorge Meléndez destacó que en dicho plan participan más de 42 mil personas de diferentes instituciones, con el objetivo de prevenir accidentes y luto en la población salvadoreña. El dispositivo culminará el próximo 2 de enero de 2017.

“El plan consiste en proporcionar medidas de prevención, protección, socorro, auxilio y seguridad a nivel nacional. De tal forma que los esfuerzos se focalizarán en aquellos puntos caracterizados por el alto riesgo a consecuencia de la venta de pólvora, accidentes de tránsito, y riesgo en centros turísticos”, enfatizó Meléndez.

Además, habrá un dispositivo de seguridad en playas y balnearios para salvaguardar la tranquilidad de la familia, se cubrirán 12 playas a nivel nacional.

Entre las posibles emergencias a ser atendidas en este período, están traumatismos, asfixia por inmersión, accidentes de tránsito, enfermedades gastrointestinales, dengue, Chikungunya, Zika, incendios, delincuencia, personas heridas por disparos irresponsables al aire y quemaduras por la práctica de quema de productos pirotécnicos.

Entre tanto, el Viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinoza, afirmó que se utilizarán más de 12 mil recursos para cubrir este plan y se contará con 218 establecimientos de salud y 163 unidades comunitarias para brindar una mayor atención a las familias.

El Ministerio de Salud apoyará con 30 hospitales las 24 horas, para atender las emergencias ocasionadas por el mal uso de la pólvora o por accidentes de tránsito.

Además, el fortalecimiento de unidades de cuidados intensivos es una de las principales apuestas para dar cumplimiento a este plan.

Asimismo, la Policía Nacional Civil (PNC) pondrá a disposición alrededor de 22 mil policías a partir del inicio de las festividades navideñas y mantendrá la seguridad en calles, carreteras, centros comerciales, playas y balnearios.

La Dirección de Toxicología y el Viceministerio de Transporte harán pruebas de dopaje en las principales carreteras con el fin de prevenir accidentes de tránsito que es una de las problemáticas más severas en los días festivos.

Desarrollan simulacro

Para medir la capacidad de respuesta ante una emergencia con personas quemadas por la mala manipulación de pólvora, Comandos de Salvamento desarrolló un simulacro en las cercanías del parque Centenario, lugar donde se encuentran un gran número de comerciantes de productos pirotécnicos.

Representantes de Comandos de Salvamento dijeron que el objetivo es prestar un servicio extraordinario durante las festividades de Navidad y Fin de Año, así como llevar ayuda oportuna a las personas que lo necesiten por cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar durante las celebraciones.

Durante esta época navideña se recomienda no transitar por lugares donde están quemando pólvora, nunca recoger cohetes que no han explotado, no reventar ningún producto pirotécnico dentro de latas o botellas de vidrio, ya que pueden lastimar al estallar.