Propuesta de AFP se apropia del 4% de cotizaciones, afirma ministro de Hacienda

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El ministro de Hacienda Carlos Cáceres manifestó anoche que las Administradoras de Fondos de Pensiones no han dejado claro qué destino tendrá el 4% de la cotización que los trabajadores aportarán al fondo colectivo establecido en la propuesta que apoyan los partidos políticos de derecha, por lo que pareciera una especie de “robo”, afirmó.

Si se aprueba hoy o mañana la reforma promovida por los partidos de derecha, un día después del decreto los cotizantes tendrán menos dinero en sus cuentas individuales y la parte que va al fondo colectivo no hay seguridad de que lo recuperen. “El cotizante va a aportar el 15% y en su libreta de cuentas va a aparecer únicamente el 8%; el restante 5% lo perdiste, así es y si no me crees ¿qué puedo hacer?”, dijo Cáceres en respuesta al periodista Narciso Castillo, moderador del programa Debate de Canal 35.

“El tema es que si yo estoy aportando a ese fondo colectivo y ese fondo colectivo no me retribuye en nada, ¿para dónde va ese dinero? no sé, va para terceros… ese destino debería ser incorporado a la pensión de quienes lo pagan, pero los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa se niegan a hacerlo”, denunció el ministro.

La propuesta de las AFP que apoyan en la Asamblea Legislativa los partidos ARENA, GANA, PCN y PDC establece un 15% de cotización para los trabajadores, de los cuales un 1.90% sería para la comisión, un 8% iría a la cuenta individual de cada cotizante y el restante 5% al denominado fondo colectivo destinado a la pensión de los jubilados que sobrevivan luego de agotárseles su cuenta individual.

Cáceres manifestó que “del 5% (del fondo solidario) la pensión de vejez solo cuesta el 1%. O sea, agrandar la vejez después de 20 años de jubilado -las mujeres por nueve años más y los hombres por dos años- eso cuesta el 1% de esa cotización, es una especie de pago a la longevidad; los otros 4% tienen otros destinos que no son para que reciban beneficios los mismos cotizantes”, advirtió. El titular de Hacienda recalcó, durante el programa Debate, que “al final de su vida laboral, los cotizantes solo van a recibir pensión por el 8% y del otro 5% las (AFP) van a pagar otras cosas”.

Por el contrario, afirmó que ante esta especie de apropiación de fondos de los cotizantes que plantean las AFP y los partidos de derecha, la propuesta del Gobierno y el FMLN es reconocerle a los trabajadores ese 4% de cotización para que reciban una jubilación calculada con base al 13% y no sobre el 8 “pero ellos (la derecha) no quieren”, afirmó.

“La pregunta que nosotros nos hacemos es ¿porqué es que no quieren que el Estado pague ese 5%, en qué les afecta eso a las AFP? En nada, beneficia a los trabajadores, y el Frente dice que no pueden votar una propuesta (de la derecha) en que pagan el 15% y solo va a la cuenta individual el 8%, por eso el consultor (Eduardo) Melisky dijo que era un impuesto al trabajo”, sostuvo el titular de Hacienda.

El ministro afirmó que cuando las AFP divulgaron una campaña acusando al Gobierno de querer cometer el “robo del siglo” con su propuesta de reforma de pensiones, la prensa no cuestionó esas afirmaciones y las tomó como válidas, pero no hace lo mismo ante la propuesta de las administradoras que es respaldada por los partidos de derecha.

Cáceres también se refirió a la necesidad de que la Asamblea Legislativa apruebe $260 millones necesarios para cubrir el déficit fiscal que tiene el Estado y que tradicionalmente se ha cubierto con la emisión de Letras del Tesoro (LETES) que es deuda a mediano plazo, que luego se traslada a deuda de largo plazo mediante la emisión de eurobonos. “El tema es que a partir de 2015 ya ARENA cerró las puertas para hacer ese canje por deuda de largo plazo y entonces hemos tenido la imposibilidad de seguir financiando el déficit fiscal por medio de LETES y lo hemos financiado como hemos podido. Históricamente se había financiado por medio de LETES, entonces cada vez que llegaba a 2 ó 3 años, se empaquetaban los LETES, se iba a la Asamblea y se le solicitaba que canjeara esa deuda de corto a largo plazo con eurobonos. Así se ha hecho históricamente en el país hasta el año 2015”, explicó Cáceres.

El ministro aseguró que el déficit fiscal lo experimentan todos los países, incluido Estados Unidos, Centroamérica y Europa, a pesar de que ARENA quiere hacer creer a la gente que aquí es por culpa de la mala administración del Gobierno.

Incluso en los gobiernos del FMLN ha bajado hasta el 3% y de este porcentaje, un 2% corresponde a la deuda de pensiones. “Es una cosa muy grave. La deuda es del 62%, de la cual el 47% es por parte del Ministerio de Hacienda y un tercio de la deuda pública viene por la aglomeración que se ha tenido desde el año 2000 por el pago de las pensiones, pero la gente no lo siente, la gente lo que siente es el otro 1% que cada año hay que financiar alrededor de 300 millones que el país tiene de déficit”, explicó.