Procuradora dice temer por su vida tras condenas del TEG y CCR

“Es una situación que se ha manejado mediáticamente con una agenda oscura”, fueron las palabras de la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, ante las recientes sentencias que la condenan por haber beneficiado a sus hijastras con un aumento de sueldo injustificado y una contratación, al llegar como titular de la entidad.

Caballero prefirió no pronunciarse ante la sentencia de la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal de Ética Gubernamental, ya que son unas sentencias que no están en firme.

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) multó a la procuradora, por la cantidad de mil dólares, por el aumento de sueldo y la contratación de dos hijastras de Caballero. Identificadas como Gaby Lourdes Guevara y Juana Margarita Guevara.

En una entrevista televisiva (Canal 12), la procuradora no quiso aclarar si estas personas son hijas de su actual esposo y si ellas trabajan en la PDDH. La funcionaria alegó que no tocará el tema por su propia seguridad, ya que ha recibido amenazas de muerte.

“No puedo hablar sobre esto por las amenazas a muerte que he recibido. No me quiero defender porque yo sé lo que hay detrás de esto”, afirmó.

En otro caso, la cámara cuarta de primera instancia de la Corte de Cuentas de la República condenó a la procuradora a una multa por responsabilidad administrativa por contratación sin el debido proceso al asistente de proyectos y jefe del departamento jurídico de PDDH. La multa es por 380 dólares.

La procuradora ha apelado la decisión de la CCR, por lo que el caso pasó a la Cámara de Segunda Instancia.